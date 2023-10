10 Fragen an Toàn Phan Thanh

Toàn Phan Thanh ist der einzige Barkeeper in der Cocktail- und Tapas-Bar «The Hangout». Das Kreieren von Cocktails gefällt ihm an seiner Arbeit am besten.

Geboren in Nyon, im Kanton Waadt, machte Toàn Phan Thanh eine Ausbildung zum Uhrmacher bei Rolex. Auf die Idee, Barkeeper zu werden, kam er durch einen Freund, der die Ausbildung zum Barkeeper gemacht hatte. Toàn Phan Thanh arbeitet in einem neuen Lokal, welches im November 2022 eröffnet wurde. In dieser Cocktail- und Tapas-Bar «The Hangout» ist er der einzige Barkeeper. Das Kreieren von Cocktails gefällt ihm an seiner Arbeit am besten. Heute lebt und arbeitet er in Vevey.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne einmal einen Drink servieren und wem hättest du gerne einen Drink serviert?

Jason Statham eine meiner Whisky-Kreationen, weil ich diese Filme sehr mag. Elvis Presley eine meiner Kreationen auf Rumbasis, weil ich ihn gerne live gesehen hätte.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Ich nehme meinen Kaffee und meine Zigarette.

3. Was liebst du an deinem Job?

Die Kundschaft zu bedienen.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Bloody Marys zu machen.

5. Eine Welt ohne soziale Medien wäre…

…eine gesündere Welt.

6. Welches war deine verrückteste Reise?

Ein Roadtrip durch Vietnam für einen Monat.

7. Was war der ausgefallenste Cocktail, den du je gemixt hast?

Ein Cocktail mit selbst gemachtem Pesto.

8. Was war der letzte Luxus, den du dir gegönnt hast?

Ein Auto.

9. Mit welchen drei Eigenschaften würdest du dich beschreiben?

Freundlich, scherzend, Langschläfer.

10. Was würdest du mit den letzten 100 Franken und den letzten 24 Stunden deines Lebens tun?

Ich miete ein Boot und fahre mit Freunden zum Chillen mitten auf den Genfersee.

Toàns Mix-Tipp Lady Violet 4 cl Tequila 2 cl Heidelbeersirup 2 cl Veilchenlikör 6 cl Cranberry-Saft Ocean Spray 1,5 cl Aquafaba

