Barkeeper im Kesslers Club Social

10 Fragen an Marco Murciano

Geboren und aufgewachsen in Apulien (Italien) war ich schon früh in der Gastronomie unterwegs. Meine Ausbildung an einer italienischen Hotelfachschule schloss ich mit Bestnoten ab, wofür mich mein Onkel mit einem 4-wöchigen Barkeeper Kurs in Thailand belohnte.