Grappa aus dem Piemont: Dellavalle Affinata in botti da Picolit

Dieser Grappa wird aus der Destillation der besten Trester aus

den Weinbergen des Monferrato im Piemont gewonnen. Er wird in kleinen Pot Stills destilliert, reift dann zehn Jahre in Picolit-Fässern und anschliessend nochmals zwei Jahre in grossen Eichenfässern. Picolit ist eine typische lokale Weissweinrebe des Friauls, die auf der ganzen Welt bekannt und geschätzt ist. In der Nase entwickelt dieser Grappa sehr delikate Aromen von kandierten Früchten, am Gaumen überwiegen deutlich die Orangennoten.



Preis: CHF 126.–

