Pawel Rodaszynski, El Koktel, Warschau

Ich bin in Łódź geboren und in einer kleinen Stadt namens Chodzież in Polen aufgewachsen. Ich habe Journalismus studiert und auch eine Ausbildung zum Radiomoderator absolviert, aber um neben dem Studium mein eigenes Geld zu verdienen, fing ich an, als Barkeeper in Clubs zu arbeiten.

Nach mehreren Jahren des Umherziehens in Polen (Piła, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław) sowie Aufenthalten in Spanien und Belgien zog ich schliesslich nach Warschau, um ernsthafter als Cocktail-Barkeeper zu arbeiten und mein Studium abzuschliessen. Ich dachte nicht, dass Barkeeper meine Zukunft sein würde, aber ich hatte das Glück (mit nur ein paar Jahren Erfahrung), einen Job als Barkeeper bei Pies Czy Suka zu bekommen. Das Team dort führte mich in eine professionelle Arbeitsweise in der Gastronomie ein und ich lernte viel von ihnen. Zur gleichen Zeit arbeitete ich immer noch bei einem Radiosender, aber mein Gehalt war nicht besonders gut und ich hatte das Gefühl, dass man mich ausnutzte. Also beschloss ich, zu kündigen.

Mein Ziel war es mein eigenes Lokal zu führen, und nachdem ich Pies Czy Suka verlassen hatte, eröffnete ich zusammen mit einem Freund das El Koktel, was mir den letzten Anstoss gab, mich für eine Vollzeitkarriere in der Gastronomie zu entscheiden. Heute, als vielbeschäftigter Cocktailbarbesitzer, kümmere ich mich nur noch selten selbst um die Bar. Ich bin leider zu sehr mit Excel-Tabellen und dergleichen beschäftigt. Als Barkeeper und Besitzer fühle ich mich aber sehr wohl und erfüllt. Ich habe selbst ein paar Wettbewerbe gewonnen, und meine Bar hat sowohl im In- als auch im Ausland Preise gewonnen. Die Barkeeper in meinem Team sind ehrgeizige Leute und ich ermutige sie, an Wettbewerben teilzunehmen, um sich im Bereich der Mixologie weiterzuentwickeln, aber auch um in ihrem Job kreativer zu sein. So ein tolles Team zu haben, macht mich wirklich stolz.

Ich persönlich habe auch ein grosses Interesse an der kulinarischen Welt. Ich liebe es, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken – nicht nur bei Cocktails, sondern ganz allgemein (Lebensmittel, Bier und Kaffee). Vielleicht ziehe ich sogar in Erwägung, eine zweite Bar zu eröffnen.

El Koktel

2014 beschloss ich zusammen mit meinem Freund Mateusz, den ich bereits von Pies Czy Suka kannte, einen kleinen, günstigen Kellerraum zu mieten und eine Bar zu eröffnen. Damals gab es in Warschau nicht viele ernstzunehmende Cocktailbars. Da wir unser gesamtes Geld für die Renovierung und die ersten Spirituosen ausgaben, beschlossen wir, uns auf den kreativen Einsatz einfacher Produkte und auf eine grossartige Gastfreundschaft zu konzentrieren. Wir adaptierten die Idee der «Modern Classic Cocktails» auf unsere eigene Art und Weise. Nach etwa zwei Jahren zogen wir an einen neuen Standort, was uns die Möglichkeit gab, die Bar weiter auszubauen. Zu dieser Zeit bestand unser Team aus fünf Personen. Wir waren alle Barkeeper, so dass jeder in der Lage war, alle Drinks zu mixen, und wir brachten alle den gleichen Wissensstand mit.

Wir wechseln zweimal im Jahr unsere Barkarte mit zwölf saisonalen Cocktails. Um reinzukommen, muss man klingeln – wir sind keine versteckte Bar, aber wir möchten unseren Gästen das volle Gastronomieerlebnis bieten, und deshalb gibt es auch nur Sitzplätze. Wir haben sechzig Sitzplätze auf zwei Etagen. Uns geht es darum, unsere Gäste glücklich zu machen – das ist unsere Hauptaufgabe.

Die Zukunft

Wenn ich so darüber nachdenke, sehe ich die Zukunft nicht sehr rosig. Der gesamte Gastronomiesektor hat aufgrund von Covid massiv zu kämpfen, und dann kamen noch andere, damit zusammenhängende Probleme hinzu, wie zum Beispiel, dass Leute die Branche verliessen. Ich bin sehr froh, dass der polnische Gin-Markt boomt, so dass zumindest ein Teil des Sektors floriert. Andere unabhängige Brennereien drängen mit Wodkas und Likören auf den Markt, was eine gute Entwicklung ist und mir Hoffnung gibt. Die Probleme, die wir mit der Logistik und der Lieferung von internationalen Produkten haben, werden zwar immer gravierender, aber das ist auch eine Chance, mehr von unserem Heimatmarkt zu entdecken. Persönlich beobachte ich, dass sich neue Projekte und Konzepte als lockerer und unkomplizierter erweisen. Und was interessant ist – die Unternehmer nutzen jetzt auch digitale Werkzeuge. Vielleicht gibt es ja doch noch Licht am Ende des Tunnels.

«Wir adaptierten die Idee der ‹Modern Classic Cocktails› auf unsere eigene Art und Weise.»

Pawel Rodaszynski – Persönlich

Geboren: 1988

Besondere Fähigkeiten: Ich bin ein grossartiger Präsentator und Redner. In meinem nächsten Leben könnte ich ein weiterer Steve Jobs sein ;-).

Freizeit: Ich liebe Wein, Sport (Triathlon und OCR-Wettkämpfe), das Sammeln von Vinyl und das Lesen von Sachbüchern.

Barkeeper seit: 2007

Grösster Fehler: Wodka und Cola schütteln.

Wichtigster Karriereschritt: Die Gründung von El Koktel und der Gewinn von World Class Poland 2016 und Bacardi Legacy.

Lieblingscocktail: Aperol Spritz ist der einzige, den ich wirklich jeden Tag des Jahres geniesse.

Lieblingsbar: Buck’n’Breck (Berlin) – einfach der beste minimalistische Ansatz, den man in einer Bar finden kann.

Warschau in drei Worten: Lebendig, ausgewogen, Möglichkeiten.

Diesen Artikel teilen: