Barkeeper der Louis Bar im Hotel Montana, Luzern

10 Fragen an Andrin Krummenacher

In Sachseln, Obwalden bin ich aufgewachsen. Meine Ausbildung als Restaurationsfachmann konnte ich im Art Deco Hotel Montana in Luzern absolvieren. Im Laufe der Ausbildung durfte ich zwei Monate an der Bar arbeiten. David Gandert, Barkeeper of the year 2018, hat mich mit seiner Leidenschaft zur Barszene total mitgerissen.