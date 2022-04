Marco Colelli gewinnt die 1. Italicus Competition

Am 4. April war es soweit. Im Parkhotel Delta in Ascona trafen sich die acht Finalisten zum grossen Showdown. Aus fast 50 Bewerbungen aus allen Regionen der Schweiz, schafften es 12 Barkeeper in die Qualifikation.

Der spätere Sieger der 1. Italicus Competition Marco Colelli (Tales Bar, Zürich)

Von Italicus Italien wurden dann die acht Finalisten bestimmt, die um den Sieg und damit um die Qualifikation fürs internationale Finale am 29. Mai in Rom kämpften. Dieses Jahr startete Italicus Rosolio di Bergamotto bereits die vierte Ausgabe der Art of Italicus Aperitivo Challenge, ein Wettbewerb, bei dem Barkeeper aufgefordert wurden, ein originelles Cocktailrezept im Aperitivo-Stil zu kreieren, das von einer beliebigen Kunstform inspiriert ist und mindestens 4 cl Italicus enthält.

Der Wettbewerb war für Länder auf der ganzen Welt offen. Erstmals beteiligte sich die Schweiz an diesem Wettbewerb. Es war spannend beim Schweizer Finale live vor Ort mitzuerleben, mit welcher Kreativität die Bartender ihre Drinks vor der Fachjury mit Peter Roth, Taweechai Frick und Julio Enzler präsentierten.

Teilnehmende und Jury der Competition in Ascona.

Rangliste

Nach einem zweistündigen Wettkampf, welcher sehr charmant von Jessica Witzel (Brandmanagerin Italicus bei Pernod Ricard) moderiert wurde, standen die Sieger fest.

Platz: Marco Colelli mit «Ensemble» (Tales Bar, Zürich) Platz: Alessia Guerzoni mit «Isabella» (Parkhotel Delta, Ascona) Platz: Waldimir Reichert mit «Il taglio d’oro» (Werk 8, Basel)

Die weiteren Finalisten waren: Matthieu Doucet (Canvas Bar at The Dolder, Zürich), Christos Kostopoulos (Lora, Basel), Luca Huber (Bar am Wasser, Zürich), Victor Mary (Manhattan Café, Genf) und Severin Bucher (Gütsch Bar, Luzern).

Jetzt bleibt zu hoffen, dass Marco Colelli beim internationalen Finale am 29. Mai in Rom für die Schweiz die Kohlen aus dem Feuer holt und «Barartist of the year» von Italicus wird.

Impressionen Art of Italicus Aperitivo Challenge











