Die 12 Finalisten der Rémy Martin Competition stehen fest

In den letzten Wochen hat eine Fachjury die besten zwölf Rezepte bestimmt, welche von Barkeepern aller Landesteile eingesendet wurde. Die Qualifizierten der Schweizer Ausscheidung werden am 2. November ihre Cocktail-Kreationen mit Rémy Martin einer Spezialjury präsentieren. Der Sieger oder die Siegerin reist nächstes Jahr an das internationale Finale in Frankreich.

Die 12 Finalisten

Name Arbeitsort Lenz Dentinger Bar Rouge, Basel Benjamin Hetze Onyx Bar, Zürich Philip Hucko Cocktailbar zum Türk, Solothurn Flurin Kopp Bar am Wasser, Zürich Christos Kostopoulos Bar Les Trois Rois, Basel Luis Martínez Seco Skylounge Zug, Zug Leonardo Mesmer Souvenir @Arthouse, Basel Rebekka Anna Salzmann Angels‘ Share, Basel Marlon Torres L’Apothicaire Cocktail Club, Genève Romain Tritsch Taqueria Los Cuñados, Genève Marc Uthe Bellevue Bar, Bern Adriano Volpe Bar Les Trois Rois, Basel

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

0 0

Diesen Artikel teilen: