Treffpunkt in der Altstadt

Ab und an werden kleine Konzerte organisiert, ansonsten ist es einfach ein Treffpunkt für alle. Hier treffen sich Jung und Alt zum unkomplizierten «Zämesi». Die Büro Bar führt keine grosse Küche, serviert aber Snacks, wie zum Beispiel Ballenberger Rauchwurstburger, Pizzatoast oder was so spontan zur Verfügung steht.

Öffnungszeiten

DI – SA: 16.00 – 00.30 Uhr

SO: 13.00 – 18.00 Uhr

Büro – Lounge Sound Bar

Rathausgasse 44, 3011 Bern

buero.bar

