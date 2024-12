Le Tribute mit Tonics

Erlebe pure Erfrischung mit Le Tribute Gin! Dieser spanische Gin in einer nostalgischen Flasche begeistert mit frischem Zitrusaroma. Die perfekte Harmonie wird durch das begleitende Tonic mit zarter Rosmarin-Note erreicht. Die Geschenkverpackungen beinhalten 1 Gin GP und 2 Tonics oder 1 Gin und 6 Tonics – die idealen Geschenke für Geniesser.



Le Tribute Holzbox, gefüllt mit Gin und 6 Tonics

Normalpreis: CHF 71.90

Aktionspreis bis 31. Dezember 2024: CHF 65.–



Le Tribute Gin GP und 2 Tonics

Verkaufspreis: CHF 37.90

Haecky Import AG, Reinach | haecky.ch

Glüh Gin Kit

Mit dem Glüh Gin Kit der Matte Brennerei geniesst du winterliche Abende auf Berner Art: 5 dl Matte Glüh Gin, verfeinert mit Aroniasaft, Anis, Kardamom, Nelken und Zimt, treffen auf 5 dl naturtrüben Apfelsaft von Hurni und Sohn aus dem Berner Seeland. Einfach 1:1 mit heissem Apfelsaft mischen und erwärmen – so wird’s zur perfekten, würzigen Glühwein-Alternative.



Verkaufspreis: CHF 34.90

Matte Brennerei, Bern | mattebrennerei.ch

Loimu 2024

Produzent: Lignell & Piispanen, Kuopio / Finnland (familiengeführte Destillerie, 6. Generation)

Konzept: Flaschenform bleibt gleich. Design und nordische Beeren ändern jedes Jahr. Basis Rotwein (Tempranillo, Spanien), arktische Himbeeren & Aronia, eingelegt in Likör, verfeinert mit Zimt, Nelken, Kardamom, Ingwer plus einem Schuss Vodka, sorgt für einen ausgewogenen Geschmack.

Verpackung: Flasche mit 0.75 Liter

Importeur: schwyzerfood.ch

Negroni Set

Das Berner Negroni Set – eine Hommage an den Cocktail-Klassiker: Geniesse feinste Berner Spirituosen, traditionell produziert, und perfektioniere deinen Negroni mit Jigger und Barlöffel – für Genussmomente mit Stil.

Verkaufspreis: CHF 89.90

Matte Brennerei, Bern | mattebrennerei.ch

Etter’s Weihnachtspflümli

Das Weihnachtspflümli ist ein besonderer Likör für die festliche Jahreszeit. Er basiert auf dem naturreinen Fruchtbrand der raren Löhrpflaume. Mit feinen Nuancen von weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt, Koriander und Nelken verzaubert er jedes Geniesserherz. Weihnachtspflümli ist pur ein Gedicht, passt wunderbar als Zutat in Drinks oder Desserts und wird kühl serviert.

Verkaufspreis: CHF 18.50

Etter Söhne AG, Zug | etter-distillerie.ch

Chandra Kurt’s Weinseller 2025

Der Weinseller ist eine praktische Hilfe für den Weingenuss zu Hause und auch ein Ratgeber, welcher Wein zu welcher Speise passt. Guter Wein muss nicht teuer sein. Der Weinseller stellt bereits seit über 25 Jahren jedes Jahr eine Selektion des Kernsortiments des Schweizer Detailhandels vor. In der aktuellen Ausgabe werden insgesamt 569 Flaschen präsentiert.

Verkaufspreis: CHF 39

Chandra Kurt AG, Zürich | weinseller.com

«Share the Legend» Giftpack

Teilen Sie zu Weihnachten die Mythen der Küste von Donegal mit dem Silkie-Whiskey-Geschenkset, das vier hochwertige Edelstahlbecher für den Genuss mit Freunden und ein Kunstlederetui enthält. The Legendary Silkie Irish Whiskey ist ein Blend aus doppelt und dreifach destillierten Malts, weichem Grain Whiskey und einem Hauch von getorftem Malz.

Verkaufspreis: CHF 64.50

Best Taste Trading, Oberarth | besttaste.ch

Auf Heu gebettet

Der legendäre Heuschnaps in der Holzbox plus 5 Shot-Gläser – alles hübsch auf Heu gebettet. Diese 0.5-Liter-Flasche ist das perfekte Geschenk. Oder du bestellst sie einfach für dich selbst.

Verkaufspreis: Heuschnaps Geschenkpack inkl. Mwst: CHF 95

Haecky Import AG, Reinach | haecky.ch

Barszene Schweiz – innovativ, kreativ, erfolgreich

Das Buch «Barszene Schweiz» gibt auf 192 Seiten Einblicke in die innovative und erfolgreiche Schweizer Barszene. Ruedi Zotter porträtiert in seinem Buch mehr als 25 Persönlichkeiten, die massgeblich zum Erfolg dieser Szene beitragen und zeigt deren Schaffen. Autor: Ruedi Zotter | ISBN: 978-3-033-09447-5 | Format: Fester Einband (236 × 236 mm) | Anzahl Seiten: 192 | Ausgabe: Oktober 2022

Preis: CHF 49.50

BAR NEWS GmbH, Stans | barnews.ch/shop

«Grosse» Geschenke

Grossflaschen sind im Trend. Weil Schenken Freude macht, wurden die besten Destillate in die schönen Flaschen abgefüllt. Viele weitere Produkte finden Sie im Getränke-Fachhandel oder online. Die Amstutz Manufaktur ist erneut an der DistiSuisse als eine der Brennereien des Jahres 2023 / 24 ausgezeichnet worden.

Gin Toni Lucerne Dry Gin, 300 cl, Verkaufspreis: CHF 195

Amstutz Äntebüsi Likör, 300 cl, Verkaufspreis: CHF 129

Amstutz Vieille Prune, 150 cl, Verkaufspreis: CHF 95

Schürch Getränke AG, Rothenburg | schurch.ch | amstutz-manufaktur.ch

Amaro Montenegro

Pure Essenz – das sensorische Erlebnis! Der Kräuterlikör aus Bologna hat einen reichen und angenehm ausgewogenen Geschmack. Mit seinem

bitter-süssen Geschmacksprofil eignet er sich nicht nur als traditioneller Digestif, sondern wird auch vielseitig eingesetzt, um klassischen Cocktails Tiefe und Dimension zu verleihen.

Verkaufspreis: CHF 19.95

Haecky Import AG, Reinach | haecky.ch

Appleton Estate Hearts Collection 1998

Entstanden aus einem Herzensprojekt von Masterblenderin Dr. Joy Spence und Rum Connaisseur Luca Gargano, ist die diesjährige Edition ein 25 Jahre alter Rum, 100 Prozent Potstill und single Marque und stammen aus nur 19 Fässern. Neben eleganten Vanille-Noten sind Aromen von Kräutern und zarter Melasse zu finden und der seidige Abgang erinnert an Kaffee und Karamell mit subtiler Eiche.

Verkaufspreis: CHF 490

Campari Schweiz AG, Baar | camparigroup.com

BAR NEWS Geschenkabo

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Mitarbeitende im Gastgewerbe. Das führende Fachmagazin der Barszene Schweiz erscheint fünf Mal jährlich.

Schnupper-Abo: CHF 39.–

1-Jahres-Abo: CHF 75.– | 2-Jahres-Abo: CHF 125.–

BAR NEWS GmbH, Stans | barnews.ch/shop

Avión Reserva 44

Avión Reserva 44 wird in limitierten Chargen handgefertigt. Dieser Extra Añejo Tequila reift mindestens 36 Monate in ehemaligen Bourbonfässern. Das wahre Abenteuer liegt in der Entdeckung seiner 44 einzigartigen Geschmacksnoten, einer sich ständig weiterentwickelnden Geschmackskarte, die Schluck für Schluck erkundet werden will.

Verkaufspreis: CHF 169.80

Great Spirits Swiss AG, Freidorf | great-spirits.ch

Appenzell Mule

Zwei edle Kupferbecher und eine 70cl-Flasche Gin 27 Original Appenzell Dry Gin – diese Geschenkpackung ist ein Muss für jeden Gin-Liebhaber.

Verkaufspreis: CHF 61.80

Appenzeller Alpenbitter AG, Appenzell | appenzeller.com

Säntis Malt Vitrine mittel

Das Säntis Malt Vitrine Medium Set umfasst die Säntis Malt Edition Himmelberg 20 cl und die Säntis Cream Edition Marwees 20 cl sowie zwei Kelchgläser in einer dekorativen Box. Die Edition Himmelberg bietet fruchtige, würzige Aromen, während die Edition Marwees, kombiniert mit

Rahm, weiche Nougat- und Karamellnoten zeigt. Ein harmonisches Geschenkset für Whisky-Liebhaber.

Verkaufspreis: CHF 55

Brauerei Locher AG, Appenzell | appenzellerbier.ch

Golfer’s Birdie Water Flachmann-Set

Ein Geschenk-Set für Geniesser: Der Single Malt entfaltet ein aussergewöhnliches Aroma, in dem sich würzig-süsse Noten von jahrzehntealten Bierfässern mit fruchtigen Sherrytönen vereinen. Dazu gibt es einen hochwertigen Edelstahl-Flachmann, der mit echtem Leder ummantelt ist – das perfekte Set für alle, die aussergewöhnliche Genüsse und stilvolle Accessoires schätzen.

Verkaufspreis: CHF 80

Brauerei Locher AG, Appenzell | appenzellerbier.ch

Lallier Blanc de Blancs Champagne

Genuss mit der Exklusivität eines 100% Chardonnay-Champagners – mit dem Lallier Blanc de Blancs. Seine subtile Frische und seine floralen Noten machen ihn zur idealen Wahl für besondere Anlässe. Ausgewogen und elegant verkörpert er die Essenz der Champagne-Kunstfertigkeit. Perfekt, um festliche Momente zu begleiten. Auch im Magnum-Format erhältlich.

Verkaufspreis: 75 cl, CHF 64.50 / 150 cl, CHF 135

Campari Schweiz AG, Baar | camparigroup.com

Royal Salute 21 Years Old Signature Blend

The Signature Blend ist raffiniert und opulent im Charakter; das Ergebnis einer Auswahl seltener und aussergewöhnlicher Scotch-Whiskys, einschliesslich jener, die sorgfältig im Royal Salute Vault überwacht werden. Eine majestätische Komposition aus gereiften Früchten, ergänzt durch Anklänge von Gewürzen, sodass jeder Tropfen ein kraftvolles Erlebnis bietet.

Verkaufspreis: CHF 164.70

Great Spirits Swiss AG, Freidorf | great-spirits.ch

Monkey 47 Triple Box

Ein Gesamt von 47 handverlesenen Pflanzen, die in Quellwasser aus dem Schwarzwald in Deutschland infundiert werden, verleihen Monkey 47 seine Komplexität und unvergessliche Qualität. Dieses wunderschöne Set enthält den traditionellen Monkey 47 Dry Gin sowie die beiden Hauptsorten Monkey 47 Sloe Gin und Monkey 47 Barrel Cut.

Verkaufspreis: CHF 163.35

Great Spirits Swiss AG, Freidorf | great-spirits.ch

Appenzeller Alpenbitter Bauernschrank

Der urchige Appenzeller Bauernschrank ist inklusive Inhalt erhältlich. 70 cl Appenzeller Alpenbitter, Kräutersäcklein und zwei Shot-Gläser.

Verkaufspreis: CHF 38.60

Appenzeller Alpenbitter AG, Appenzell | appenzeller.com

Appleton Estate 21 Year Old Nassau Valley Cask

Dieser edle jamaikanische Rum ist über zwei Jahrzehnte gereift. Mit seinen reichen Aromen von Trockenfrüchten, Schokolade und Gewürzen verkörpert er ein wahres Meisterwerk der Reifekunst im Eichenfass. Ideal für Kenner, die einen aussergewöhnlichen Moment geniessen möchten.

Verkaufspreis: CHF 128

Campari Schweiz AG, Baar | camparigroup.com

The Demon’s Share Rodrigo’s Reserve – 9 years old

Rodrigo’s Reserve ist die erste von sieben Ausgaben einer jährlich limitierten Serie von The Demon’s Share. Neun Jahre reift die bernsteinfarbene Limited Edition in amerikanischen Eichenfässern. Das Ergebnis ist ein weicher Rum Spirit Drink mit süssem Bouquet und intensiven Aromen von Grapefruit, Schokolade und weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt.

Verkaufspreis: CHF 55

Best Taste Trading, Oberarth | besttaste.ch

Grand Marnier Cuvée du Centenaire

Eine zeitlose Feier des Geschmacks: Die Cuvée du Centenaire von Grand Marnier vereint Cognac und Bitterorange für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kraft und Finesse. Diese aussergewöhnliche Likörspezialität, die zum Gedenken an die Gründung des Hauses im Jahr 1927 kreiert wurde, eignet sich sowohl pur als auch im Cocktail für genussvolle Momente.

Verkaufspreis: CHF 119

Campari Schweiz AG, Baar | camparigroup.com

