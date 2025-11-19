Im Geschmack leicht süsslich wie ein Ouzo-Bonbon – mit frischen Zitrusnoten und feiner Würze. Der Ouzero beinhaltet 100 Prozent natürliche Zutaten, ist frei von Zusatzstoffen und vegan. Die fein abgestimmten Zutaten Sternanis, Fenchel, Koriander, Orangen und Zitronenschalen, roter Pfeffer sowie Rosmarin vollenden das Produkt.

Ouzero präsentiert sich in einer edlen 0,5l-Glasflasche mit Direktdruck. Ein stilvolles, modernes Design mit hohem Regal-Impact, ein Lifestyle-Objekt mit Must-have-Charakter.

Star Tender AG, Neuhausen

star-tender.com

