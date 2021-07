Möhl Cider Clan hat es an der CiderWorld 21 in Frankfurt auf das oberste Podest geschafft: Zweimal die Gold-Medaille für «Cider Clan Heritage Cider Heimenhofer» und «Cider Clan Heritage Cider Tobiässler Fusion».

«Für uns ist das ein wichtiger Ansporn zu zeigen, wie vielfältig die Geschmackspalette von Cider Clan ist. Mit neuen Produkten, neuen Innovationen zeigen, was alles in unserem Safthandwerk steckt, so macht unsere Arbeit noch mehr Spass», sagt Christoph Möhl.

Die beiden Cider-Spezialitäten sind im MoMö-Museum in Arbon und im Möhl Getränkemarkt erhältlich.

Mosterei Möhl AG, Arbon

ciderclan.ch

