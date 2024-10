Mandarin Oriental Savoy, Zurich ist «Gault Millau Hotel des Jahres 2025»

44 Zimmer, 36 Suiten, eine magische Rooftop-Bar, zwei begeisternde Restaurants. Der GaultMillau zeichnet die Ikone am Paradeplatz als «Hotel des Jahres 2025» aus. An Weihnachten 1838 eröffnete Johannes Baur, ein junger Bäcker aus dem Vorarlberg, am Zürcher Paradeplatz das Hotel Baur. Er schrieb damals: «Ich gebe mir die Ehre, alle in- und ausländischen Reisenden höflichst in mein Hotel einzuladen mit dem Versprechen der besten und elegantesten Bedienung.»

An Weihnachten 2023 eröffnete das «Savoy» ein zweites Mal. Und das Versprechen aus dem Jahre 1838 gilt noch immer: beste Bedienung, 80 vom Pariser Innenarchitekten Tristan Auer gestaltete Zimmer und Suiten in elegantem zeitgenössischem Design, viele mit grosszügigen Balkonen oder Dachterrassen. Herzliche Gratulation!

Mandarin Oriental Savoy Zurich

mandarinoriental.com/zurich

