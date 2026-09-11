Coca-Cola HBC übernimmt Brown-Forman-Distribution

Coca-Cola HBC Schweiz übernimmt per 1. Oktober 2026 die exklusive Distribution des Premium-Spirituosen-Portfolios von Brown-Forman in der Schweiz.

Dazu gehören Jack Daniel’s, Diplomático Rum, Gin Mare, Woodford Reserve, El Jimador, Herradura, The Glendronach, Benriach, Glenglassaugh und Chambord. Die Zusammenarbeit umfasst Detailhandel, Gastronomie und Grosshandel. Mit der Integration wird die Schweiz zum zwölften Coca-Cola-HBC-Markt mit einer Vertriebsvereinbarung mit Brown-Forman. Coca-Cola HBC Schweiz erweitert damit sein 24/7-Portfolio um Premium-Spirituosen.

Brown-Forman setzt auf die schweizweite Vertriebs- und Logistikorganisation sowie die lokale Markt- und Kundenexpertise von Coca-Cola HBC Schweiz. Ziel ist es, die Premium-Marken im Schweizer Markt weiterzuentwickeln und neue Wachstumschancen zu erschliessen.

Coca-Cola HBC Schweiz

coca-colahellenic.ch

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