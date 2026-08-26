Neuer Auftritt für eine Schweizer Bierikone

Feldschlösschen schlägt im Jahr seines 150-jährigen Bestehens ein neues Kapitel auf. Die beliebteste Biermarke der Schweiz erhält ein überarbeitetes Erscheinungsbild.

Den Anfang macht Feldschlösschen Original, das meistverkaufte Lagerbier der Schweiz. Mit dem Redesign schärft Feldschlösschen seine Identität als moderne Schweizer Marke und richtet sich konsequent auf die nächsten Generationen von Bierliebhaberinnen und Bierliebhabern aus. Im Zentrum des neuen Auftritts steht das unverkennbare rote Schloss, das seit Generationen das sichtbarste Symbol der Marke ist.

Mit der neuen Gestaltung wurde das ikonische Schloss behutsam weiterentwickelt und noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Das Redesign zeigt: Auch nach 150 Jahren bleibt Feldschlösschen in Bewegung.

Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden

feldschloesschen.swiss

Diesen Artikel teilen: