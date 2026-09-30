Zwei Familienunternehmen schliessen sich zusammen

Die H. Kracht’s Erben AG, zu der die Weinhandlung Baur au Lac Vins gehört, hat die Walhalladrink AG rückwirkend per 1. Januar 2026 übernommen.

Die bisherigen Eigentümer fanden in der Familie Kracht geeignete Partner für die erfolgreiche Fortführung der Walhalladrink AG. Mit dem Zusammenschluss verbinden sich zwei traditionsreiche Familienunternehmen aus der Schweizer Getränkebranche.

Mit dieser Übernahme erschliessen sich für Baur au Lac Vins über das bestehende Vertriebsnetz der Walhalladrink AG neue Regionen im Schweizer Markt. Zudem ergänzen sich die Sortimente beider Unternehmen. Die Walhalladrink AG wird als eigenständiges Unternehmen mit eigener Marke und eigenem Standort in Netstal weitergeführt.

Walhalladrink AG, Netstal

walhalla-weine.ch

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