Cider Festival Basel 2026

Im Herbst trifft sich über ein Dutzend Cider Maker aus der gesamten Schweiz, um ihre flüssigen Werke zu präsentieren. Über fünfzig flüssige Interpretationen werden ausgeschenkt.

Der Hintergrund? Parallel zum Öpfeltag findet unter der geschichtsträchtigen Kuppel der Markthalle zum zweiten Mal das Cider Festival Basel statt. Die Idee ist simpel: Es geht darum, die geschmackliche Vielfalt des heimischen Apfelweins, Cider, Cidre oder Moscht, wie er auch gerne genannt wird, noch bekannter zu machen und die Begeisterung dafür zu wecken.

Die Schweiz verfügt über bemerkenswerte Kompetenz in der Verarbeitung von hochwertigem Kernobst zu Cider oder Perry. Das weiss auch der Schweizer Obstverband, weshalb er den Anlass mit Freude aktiv unterstützt.

Unter den wirkenden Produzenten findet man sowohl traditionsreiche Betriebe mit etablier-ten Marken als auch erst vor jüngerer Zeit ins Cider-Handwerk reingerutschte Winzer, Apfelliebhaber und Quereinsteiger. Zusammen bieten sie vor allem eins: eine überaus interessante geschmackliche Vielfalt.

Mit viel Leidenschaft werden traditioneller Schweizer Most, moderne Cider-Interpretationen sowie nach französischen Vorbildern aus der Bretagne und Normandie inspirierte Cidres ausgeschenkt. Jeder Hersteller mit einer Geschichte und einem eigenen Konzept in der Flasche – bereit seine Arbeit mit Freude vorzustellen.

Neu zum Vorjahr werden zusätzlich zwei Gast-Aussteller vor Ort sein. Diese erlauben neben Cider auch unvergorene Saftspezialitäten aus sortenreinen Äpfeln oder Birnen sowie feinste Obstbrände vor Ort zu probieren. Wahrlich ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Eintritt ist kostenlos.

Anschliessend an das Cider Festival Basel bleibt das Thema im Fokus der Markthalle: Vom 19.–25. Oktober 2026 wird ein Cider Pop-Up das Publikum der Markthalle mit sorgfältig kuratierten Flaschen begeistern.

swissciderfestival.ch

Diesen Artikel teilen: