Erfolgreiche Masterclass in Zürich

Am 17. Juni 2024 fand in der Zürcher Bar am Wasser eine exklusive Masterclass für Barprofis aus der ganzen Schweiz mit George Bagos, Mitgründer von Three Cents, statt.

Die 2014 von visionären Bartendern gegründete Marke stellt Premium-Getränke ohne Konservierungsstoffe und künstliche Farbstoffe her. Inspiriert von der Soda-Fountain-Kultur des späten 19. Jahrhunderts und nach jahrelanger Tüftelei auf der Suche nach den perfekten «Bubbles», ermöglichen die Mixer von Three Cents heute die Kreation perfekt ausbalancierter Drinks in Sekundenschnelle.

Die Masterclass deckte Themen wie den Einfluss von Kohlensäure auf den perfekten Drink, das Servieren von Long Drinks und die Effizienzsteigerung durch Mixer ab. George Bagos führte die Barprofis durch den Tasting-Vergleich. Wichtigstes Learning? Grosse Eiswürfel, eisgekühlte Gläser und glatte Oberflächen sind die Zauberformel für die prickelnsten Drinks. Highlight war der weltberühmte Paloma, gemixt mit Three Cents Pink Grapefruit Soda, der allen Teilnehmenden serviert wurde.

Three Cents gehört zu Coca-Cola HBC. Auch Jürg Burkhalter, General Manager von Coca-Cola HBC Schweiz nahm teil und zeigte sich begeistert: «Selbst nach 19 Jahren im Unternehmen habe ich viel über Kohlensäure und das perfekte Trinkerlebnis gelernt. Ich bin stolz darauf, mit Three Cents eine absolute Spitzenmarke im Premiumsegment unseres Portfolios zu haben.» Three Cents setzt mit seinen Masterclasses neue Massstäbe in der Barkultur und unterstützt Barprofis dabei, ihre Fähigkeiten zu erweitern und zu perfektionieren.

