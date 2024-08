Für das Jahr 2023 setzten sich in den verschiedenen Warengruppen Romer’s Hausbäckerei, Gustav Gerig AG, Essity Switzerland AG, Ramseier Suisse SA und Schöni Swissfresh AG für ihre besonderen Leistungen an die Spitze. In der Kategorie «Beverages» holten sich neben Ramseier auch noch die zwei weiteren Zulieferbetriebe Bataillard (Silber) und Diwisa (Bronze) eine Auszeichnung. Mit dem verliehenen Nachhaltigkeits-Award nahm Essity Switzerland AG gleich zwei Preise mit nach Hause.

Von rund 300 bewerteten Lieferanten erhielten die besten 15 Partner in den Kategorien Food, Near- / Non Food, Tiefkühlprodukte, Beverages und Frischprodukte ein Diplom. Im Rahmen des Anlasses «Best Partner Award’23» am 23. Mai 2024 in den Trafo-Hallen in Baden wurden den Siegern die Diplome überreicht.

Transgourmet Schweiz AG

transgourmet.ch

