Beste Bars und Barkeeper der Schweiz gesucht!

Die Verleihung der begehrten Trophäen der Swiss Bar Awards ist die Krönung für viele Bar-Akteure in jedem neuen Jahr. Das Besondere an dieser Kür ist ihre Aussagekraft. Sie bezieht sich auf die Arbeitsleistung der Kandidaten innert eines ganzen Arbeitsjahres. Schon die sehnsüchtig erwartete Long List beweist in jedem Jahr erneut, wie engagiert und vielfältig sich die Schweizer Barszene präsentiert.

Die sieben Kategorien im Überblick

Barkeeper of the year

Ab Jahrgang 1999 und älter, Vollzeit im Barbusiness tätig

Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.

Best Barkeeper Talent

Jahrgang 2000 bis 2004, Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig

Der Award für das grösste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Best Bar Team

Ein Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen

Team, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist.

Best Hotel Bar

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels

Hotelbar, die Einheimische und Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt.

Best Newcomer Bar

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2022 oder später

Locations, die vor Kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden.

Best Longseller Bar

Seit über 10 Jahren ein Place to be

Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind.

Best Bar Menue

Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form

Unterhaltende Barkarte mit zeitgemässem Angebot, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte.

Bewerbungsverfahren läuft

In diesem Jahr werden die Swiss Bar Awards am Mittwoch, 25. Oktober 2023, vergeben. Bis dahin evaluiert, prüft und testet eine kompetente Fachjury jene Barkeeper und Barbetriebe, die sich für einen der Awards beworben haben.

Die Bewerbungsfrist hat bereits begonnen. Bis zum 31. Mai 2023 können sich Barkeeper oder Barbetreiber online bewerben oder für Barkeeper oder Bars eine Empfehlung abgeben. Die Teilnahme an den Swiss Bar Awards ist kostenlos.

Anmeldung und Reglement: www.swissbarawards.ch

Award Night 2023

An der grossen Award Night vom Mittwoch, 25. Oktober 2023, im Trafo Baden werden die begehrten Awards in sieben Kategorien feierlich übergeben. Neben zahlreichen Überraschungen und einem feinen Dinner gilt das Mixen der drei Finalisten auf der grossen Bühne in der Kategorie «Barkeeper of the year» als einer der Höhepunkte des Abends.

Es lohnt sich aus vielerlei Gründen, dabei zu sein. Die Swiss Bar Awards rühmen nicht nur die besten Akteure in sieben Kategorien. Sie verströmen Netzwerkcharakter, sind eine jährliche Wiedervereinigung des gesamten Schweizer Bar-Spektrums sowie eine einzigartige

Nacht für alle Anwesenden und jene, die es heuer vielleicht zum ersten Mal sein werden.

