Die neuen Cold Brew-Liköre von Studer

Pioniergeist und die Suche nach neuen Genussformen liegt in der Genetik der Distillerie Studer und von Illycafé. Genauso wie Ideenreichtum und Innovationskraft.

Das Tüfteln an neuen Rezepturen verbindet die beiden Häuser ebenfalls. Kein Wunder also, waren die Illys sofort hellwach, als die Studers mit der Idee einer Kaffee-Spirit-Kombination an Sie herantraten.

Entstanden sind drei Cold Brew Coffee-Liköre, je mit Studer Williams, Rum und Gin: Brooster – it’s cold brew coffee. With a booster.

Distillerie Studer & Co AG

distillery.ch

