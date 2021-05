Die Longlist 2021 ist bekannt

Auch in diesem Jahr haben sehr viele Barkeeper und Betriebe die Chance ergriffen und sich bis am 30. April 2021 für die SWISS BAR AWARDS beworben. In der Zwischenzeit hat die Jury die Unterlagen geprüft und aus den Bewerbungen die Longlist erstellt.

Die zehn Barkeeper der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 6. Juli 2021 die Shortlist veröffentlicht wird.

Barkeeper of the year

Raphael Simon Aramayo Vargas

The Bar & Lobby at The Chedi, Andermatt

Sandro De Marco

Südbar, St. Gallen

Flurin Kopp

Bar am Wasser, Zürich

Judy Lauber

Karel Korner, Luzern

Leonardo Mesmer

Art House Basel, Basel

Marion Moutte

Monsieur 14, Lausanne

Victor Topart

Crapule Club, Fribourg

Marko Tordinac

Soho, St. Gallen

Adriano Volpe

Bar Les Trois Rois im Grand Hotel Les Trois, Basel

Monika Zünd

Turbo Lama, Bern

Best Barkeeper Talent

Paulina Bastian

Dolder Grand Bar, Zürich

Maximilian Lössl

Hotel Murten, Murten

Roman Mutzner

Archbar, Winterthur

Loris Pirkheim

Kurt und Kurt, Bern

Alberto Vailatti

Campo Base, St. Moritz

Best Newcomer Bar

Campo Base, St. Moritz

campobasesanktmoritz.ch

Dalí‘s Bar, Zürich

dalis.ch

Igniv Bar, Zürich

marktgassehotel.ch

Lattmann’s Bar & Lounge, Bad Ragaz

lattmanns.ch

Le Calbar, Genève

lecalbarcocktail.com

Le Vestibule, Lausanne

le-vestibule.ch

Soho, St. Gallen

soho-switzerland.ch

Turbo Lama, Bern

turbolama.ch

Zentralbar, Luzern

zentralbar.ch

Best Longseller Bar

Bar Les Trois Rois im Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

lestroisrois.com

Campari Bar, Basel

restaurant-kunsthalle.ch

Hof Bar, Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz

resortragaz.ch

Terrasse, Baur au Lac, Zürich

baurs-zurich.ch

The Lobby Bar, Gstaad Palace, Gstaad

palace.ch

Best Bar Menue

Atelier Classic Bar, Thun

bar-atelier.ch

Bar am Wasser, Zürich

baramwasser.ch

Bar Iris, Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich

hyatt.com

Campo Base, St. Moritz

campobasesanktmoritz.ch

Das weisse Schaf, Luzern

dasschwarzeschaf.ch

Lenkerhof Bar, Lenk

lenkerhof.ch

Verve by sven Bar, Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz

resortragaz.ch

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

Best Hotel Bar

Baur’s Bar, Baur au Lac Hotel, Zürich

baurs-zurich.ch

Dolder Grand Bar, The Dolder Grand, Zürich

thedoldergrand.com

Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Resort, Obbürgen

burgenstockresort.com

St. Moritz Sky Bar, Art Boutique Hotel Monopol, St. Moritz

monopol.ch

The Bar & Lobby at The Chedi, Andermatt

thechediandermatt.com

The Lobby Bar, Gstaad Palace, Gstaad

palace.ch

Widder Bar, Widder Hotel, Zürich

widderhotel.com

Best Bar Team

Crapule Club, Fribourg

crapuleclub.ch

Dolder Grand Bar, Zürich

thedoldergrand.com

George Bar & Grill, Zürich

george-grill.ch

Karel Korner, Luzern

karelkorner.ch

Südbar, St. Gallen

suedbar.ch

The Bar & Lobby at The Chedi, Andermatt

thechediandermatt.com

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: