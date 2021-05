Frühlingskurs der BAR NEWS Academy

Das Fachwissen auffrischen, die Handgriffe lernen und sich mit allerlei Spirituosen auseinandersetzen, die in einer Bar wichtig sind. Dies nur einige der Gründe, weshalb am 25. April 2021 acht interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Cocktail- und Barkurs der BAR NEWS Academy teilgenommen haben.

Wer das Handwerk des Barkeepers erlernen will, braucht mehr als ein Rezepte-Buch und zwei bis drei YouTube-Tutorials. Denn nur wer selber hinter der Bar steht und die Spirituosen, Liköre, Sirups und Säfte in die eigenen Hände nehmen kann, wird in Zukunft seine Gäste mit aussergewöhnlichen Cocktail-Kreationen verwöhnen können.

Aus diesem Grund ist das praktische Arbeiten einer der Grundpfeiler der Cocktail- und Barkurse der BAR NEWS Academy. Und so konnten die Corona-bedingt klein gehalten Gruppe aus acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern selber Hand anlegen und die wichtigsten Cocktail-Klassiker zubereiten. Es versteht sich von selbst, dass auf das Mixen die Degustation der Cocktails folgte.

Spirituosenkunde und Degustationen

Doch bevor die einzelnen Cocktails gemixt wurden, lernten die Teilnehmenden noch etwas über die Herstellung von alkoholischen Getränken und die verschiedenen Spirituosenkategorien kennen. Doch auch hier gilt: Vodka, Liköre, Gin, Whisky, Rum, Tequila sowie Frucht- und Weinbrände kann man nicht nur über die Ohren, sondern vor allem über die Nase und den Gaumen wahrnehmen.

Nächste Kursdaten

Nach dem Kurstag in der Felix Bar in Zürich sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun in der Lage, ihr angeeignetes Wissen in der Praxis anzuwenden. BAR NEWS bedankt sich bei den Kursteilnehmenden für ihre Motivation und dass sie die Corona-Massnahmen vorbildlich eingehalten haben.

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: