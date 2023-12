Am 17. Oktober wurde in einer Live-Award-Zeremonie in Singapur die Liste der «World’s 50 Best Bars 2023» enthüllt. Diese Auszeichnungen feiern jährlich die herausragenden Leistungen der internationalen Barwelt, ehren die innovativen Barkeeper, geschäftstüchtigen Bar-Besitzer und bahnbrechenden Produkte-Neuheiten, welche wegweisend sind in der Gestaltung der Cocktail-Kultur rund um den Globus.

«The World’s 50 Best Bars 2023» zeichnet Lokale aus 28 Städten aus, bewertet durch 680 Experten weltweit. Auf Platz 1 wird Barcelona’s «Sips» geehrt als «The Best Bar in Europe» und «The World’s Best Bar». Das ist nun das zweite Mal in Folge, dass die Gewinner-Auszeichnung nach Barcelona geht, im Jahr 2022 zum Paradiso Triumph. Sips belegte letztes Jahr noch Platz 3 auf der Weltrangliste der 50 Besten Bars.

Im Herzen Barcelonas L’Antiga Esquerra de L’Eixample Distrikts, kombiniert Sips elegantes Design mit modernster Technik, um eine schlichte und verspielte Genusswelt zu schaffen. Das stimmungsvolle Interieur der Bar besteht aus gedämpften Pastellfarben und goldfarbenen Sitzgelegenheiten, welche eine futuristische Inselbar als Bühne anstelle einer traditionellen Bar umgeben. Dieses Design beseitigt jede Barriere zwischen Gast und Barkeeper, mit dem Ziel, den menschlichen Aspekt des Services in den Mittelpunkt zu stellen und ein fesselndes Trinkerlebnis zu schaffen, welches alle Sinne erreicht.

Die moderne Technik und Verspieltheit sind Bestandteile der Art und Weise, wie die Getränke dem Gast serviert werden. Anstelle eines Glases erhält man den «Primordial» in einem Metallguss mit zwei Händen, der Daiquiri Heliodora wird dem Gast über eine handgedrehte Maschine serviert, mit welcher gehobeltes Grapefruit Eis geliefert und mittels einer übergrossen Pipette Sherry in ein Glas mit Rum und Limette getropft wird.

Barteam Sips, Barcelona

Platz 2 geht nach New York

Auf Rang 2 der Wolrd’s 50 Best Bars finden wir das «Double Chicken Please» in New York. Der Begriff «Double» widerspiegelt die Dualität der Konzepte der Bar. Der vordere Raum ist ungezwungen, eine gehobene Hommage an die Limonadenläden, die einst im DCP-Viertel Lower East Side allgegenwärtig waren. Ein hübsches Zapfhahnsystem aus Messing spendet asiatisch angehauchte Cocktails. Das Hinterzimmer, «The Coop» (engl. Der Hühnerstall) genannt, bietet eine elegante Lounge mit Sitzbänken und Holzmöbeln. Coop lässt sich von der Erforschung und dem Experimentieren mit traditionellen Getränken und Gerichten inspirieren.

Mexiko City unter den besten 3

Im Vorjahr noch auf Platz 11 rangiert, hat sich «Handshake Speakeasy» in Mexiko City nun den 3. Platz auf der Weltrangliste verdient. Wie der Name schon sagt, ist der geheime Ort des Handshake Speakeasy (Begriff aus der Prohibitonszeit: «Flüsterkneipe» mit illegalem Alkoholausschank) schwer zu finden. Aber wer die Lounge in Mexiko-Stadt entdeckt, wird mit einem herausragenden Cocktail-Erlebnis belohnt.

Versteckt im angesagten Viertel Colonia Juarez ist das Handshake ein Schrein aus schwarzem Lack, Marmor und Messing, der dem Cocktail gewidmet ist. Während das Interieur aus der Mitte des Jahrhunderts das goldene Zeitalter zelebriert, blickt die Speisekarte in die Zukunft. Die Getränkekarte erscheint dem Auge klassisch, offenbart jedoch dem Gaumen unerwartete, vielschichtige Aromen. Die Vergangenheit wird zusätzlich durch eine umfangreiche Auswahl an seltenen und gealterten Spirituosen repräsentiert.

Nur 15 europäische Bars unter den 50 Besten

15 Bars in europäischen Städten wurden mit der Auszeichnung der Worlds 50 Best Bars gekürt, darunter sechs in Grossbritannien (5 davon in London), vier in Italien und eine Bar aus dem deutschsprachigen Raum, nämlich Wax On in Berlin.

The World’s 50 Best Bars 2023

Sips, Barcelona Double Chicken Please, New York Handshake Speakeasy, Mexico City Paradiso, Barcelona Connaught Bar, London Little Red Door, Paris Licorería Limantour, Mexico City Tayēr + Elementary, London Alquímico, Cartagena Himkok, Oslo Tres Monos, Buenos Aires Line, Athen BKK Social Club, Bangkok Jigger & Pony, Singapur Maybe Sammy, Sydney Salmon Guru, Madrid Overstory, New York Zest, Seoul Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok Coa, Hong Kong Drink Kong, Rom Hanky Panky, Mexico City Caretaker’s Cottage, Melbourne Café La Trova, Miami Baba au Rum, Athen CoChinChina, Buenos Aires Katana Kitten, New York Satan’s Whiskers, London Wax On, Berlin Florería Atlántico, Buenos Aires Röda Huset, Stockholm Sago House, Singapur Freni e Frizioni, Rom Argo, Hong Kong A Bar with Shapes for a Name, London The SG Club, Tokyo Bar Benfiddich, Tokyo The Cambridge Public House, Paris Panda & Sons, Edinburgh Mimi Kakushi, Dubai Scarfes Bar, London 1930, Mailand Carnaval, Lima L’Antiquario, Naples Baltra Bar, Mexico City Locale Firenze, Florenz The Clumsies, Athen Atlas, Singapur Jewel of the South, New Orleans Galaxy Bar, Dubai

Diesen Artikel teilen: