Connaught verdrängt Dante von der Spitze

Die Connaught Bar, London trägt den Titel The World's Best Bar 2020

Step by Step all the way to the Top. So könnte man den Aufstieg der Connaught Bar im gleichnamigen 5-Sterne-Hotel in London zur besten Bar der Welt beschreiben. Seit zehn Jahren fast immer in den Top 10 schafft es die Connaught Bar auf der World’s 50 Best Bars 2020-Liste zum ersten Mal ganz oben aufs Podest.

Da das Voting für die diesjährige Liste von Januar 2019 bis März 2020 lief, dürften die Auswirkungen der Corona-Pandemie erst bei der nächsten Liste ersichtlich sein.

Rangliste

Rang Bar Stadt/Land Rang 2019 1 Connaught Bar London, UK 2 2 Dante New York, USA 1 3 The Clumsies Athen, Griechenland 6 4 Atlas Singapur, Singapur 8 5 Tayēr + Elementary London, UK – 6 Kwānt London, UK 47 7 Florería Atlántico Buenos Aires, Argentinien 3 8 Coa Hong Kong, China 49 9 Jigger & Pony Singapur, Singapur 29 10 The SG Club Tokyo, Japan 24 11 Maybe Sammy Sydney, Australien 43 12 Attaboy New York, USA 7 13 Nomad Bar New York, USA 4 14 Manhattan Singapur, Singapur 11 15 The Old Man Hong Kong, China 9 16 Katana Kitten New York, USA 14 17 Licorería Limantour Mexico City, Mexico 10 18 Native Singapur, Singapur 12 19 Paradiso Barcelona, Spanien 20 20 American Bar London, UK 5 21 Carnaval Lima, Peru 13 22 Salmón Gurú Madrid, Spanien 19 23 Zuma Dubai, UAE – 24 Little Red Door Paris, Frankreich 36 25 1930 Milan, Italien 44 26 Two Schmucks Barcelona, Spanien – 27 El Copitas St. Petersburg, Russland 27 28 Cantina OK! Sydney, Australien – 29 Lyaness London, UK 39 30 Himkok Oslo, Norwegen 17 31 Baba au Rum Athen, Griechenland 31 32 Panda & Sons Edinburgh, UK – 33 Swift London, UK 41 34 Three Sheets London, UK 16 35 The Bamboo Bar Bangkok, Thailand – 36 Tjoget Stockholm, Schweden 37 37 Buck & Breck Berlin, Deutschland – 38 Employees Only New York, USA 26 39 Bulletin Place Sydney, Australien – 40 Bar Benfiddich Tokyo, Japan – 41 Artesian London, UK 48 42 Sober Company Shanghai, China 45 43 Indulge Experimental Bistro Taipei, Taiwan 21 44 Bar Trigona Kuala Lumpur, Malaysia – 45 Drink Kong Rom, Italien – 46 Room by Le Kief Taipei, Taiwan – 47 Alquímico Cartagena, Kolumbien – 48 High Five Tokyo, Japan 18 49 Charles H Seoul, Korea – 50 Presidente Buenos Aires, Argentinien 33

