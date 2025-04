Das sind die Finalisten des SWISS COCKTAIL OPEN 2025

Die 24 Finalistinnen und Finalisten für das Swiss Cocktail Open 2025 sind bekannt. Am 5. Mai mixen sie in Zürich-Oerlikon ihre Cocktail-Kreationen live vor Publikum und kämpfen um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2025».

Grosses Finale am 5. Mai

Grosses Finale am 5. Mai

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist die grösste Cocktail Competition der Schweiz. Das Format motivierte auch in diesem Jahr Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz, ihre Cocktail-Rezepte einzureichen.

Bis Ende März sind so über 50 Rezepte eingegangen, die mittlerweile anonymisiert von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die besten 24 Rezepte werden nun am 5. Mai 2025 im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon von den Teilnehmenden persönlich vorgemixt. Dann wird entschieden, welches der beste Cocktail der Schweiz 2025 ist.

Sichere dir ein Ticket fürs grosse Finale! Am Montag, 5. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 5. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Sichere dir jetzt online dein Ticket! Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es wiederum eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse und zahlreichen spannenden Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch! Ticket sichern

Finalistinnen und Finalisten SWISS COCKTAIL OPEN 2025 (A-Z)

Name Arbeitsort Jonas Aldana Jo. Bar de quartier, Fribourg Maurice Angst Kreissaal Bar, Bern Aayush Bharti Alex Lake Zurich, Thalwil Maximilian Bourkatski Lenox Bar, Zurich Marriott Hotel, Zürich Vitor Coelho Brasserie Notre-Dame, Payerne Ruben da Silva Eden Bar, Zürich Michele Di Paolo Bottle Brothers, Genève Michael Duc Atelier Classic Bar, Thun Bastien Guilloux La Reserve Genève, Genève André Haueter Cocktailbar zum Türk, Solothurn Tanja Heukeroth Bienbar, Biel Noah Hoffmann Werk 8, Basel Luca Huber Mandarin Oriental Savoy Zurich, Zürich Markus Köppel 52 Magic Bar, Au Ramon Landolt Barfly’z, Zürich Luca Margnini Jo. Bar de quartier, Fribourg Praveen Paul See Bar, Luzern Ramiro Smith The Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald Paulina Tkaczyk Jules Verne Panoramabar, Zürich Jan Tobolak Carlton, Zürich Melissa Udry Bateau Rouge Pub, Aigle Philipp Vollmar Artcibar, Lenzburg Céline Wassmer Dry Club, Zürich Vera Willinger Bar Hof, Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz

Programm Finale 5. Mai

13.30 Uhr Türöffnung, Networking & Tischmesse 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12) 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24) 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr Jubiläums-Apéro mit Food & Drinks 17.30 Uhr Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden anschliessend Siegerehrung

Tischmesse und Networking

Neben der spannenden Cocktail-Competition erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Networking Area sowie eine Tischmesse mit Produktneuheiten und Gelegenheit zum Austausch mit Barprofis und Fachleuten.

Tickets für das Finale am 5. Mai 2025 ab 13.30 Uhr im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon sind im Online-Vorverkauf auf swisscocktailopen.ch bis 4. Mai für CHF 10.- oder an der Tageskasse für CHF 15.- erhältlich.

Diesen Artikel teilen: