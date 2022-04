Das sind die Finalisten des SWISS COCKTAIL OPEN 2022

Sichere dir dein Ticket

Am Montag, 2. Mai findet in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 2. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale in diesem Jahr vor Publikum durchzuführen, was leider letztes Jahr aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich war.

Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es neu eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse mit rund 16 Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch!