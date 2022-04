Bester Kochlernender gekürt

Fynn Thielen, The Dolder Grand, gewinnt «gusto22»

In einem dreistündigen Wettkochen mussten die neun Finalteilnehmenden ihr Können vor einer Fachjury unter Beweis stellen. Am Schluss setzte sich Fynn Thielen vom The Dolder Grand durch. Im Rahmen einer feierlichen Gala wurde er zum «gusto22»-Sieger und damit zum besten Kochlernenden 2022 gekürt.