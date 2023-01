Die 12 Finalisten der Nullpromille Trophy 2023 stehen fest

Finale am 13. Februar in Bern

Die Finalistinnen und Finalisten der 12. Schweizer Nullpromille Trophy stehen fest.

Alle eingesandten Rezepte wurden von einer Jury geprüft, anonymisiert und bewertet. Die sechs besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder Kategorie schaffen den Sprung ins Finale. Folgende Barkeeper haben sich für das Finale der ältesten Schweizer Alkoholfrei-Competition qualifiziert:

Finalisten Kategorie «Fancy Drink»

Fartun Ali

Old Crow Bar, Zürich

Francois Bräuning

Lenox Bar, Zürich

Julien Chouquet

The Woodward of Geneva, Genf

Michael Duc

Atelier Classic Bar, Thun

Markus Köppel

Magic Bar, Au

Roman Mutzner

Thurbinä Bar, Winterthur

Finalisten Kategorie «Sparkling Cocktail»

Michael Duc

Atelier Classic Bar , Thun

Benjamin Kyburger

Kaspar Bar, Luzern

Praven Paul

Lakeview Bar, Bürgenstock, Obbürgen

Vithusan Somasundaram

Hafebar, Solothurn

Frederyk Szeles

Tschuggen Bar, Arosa

Celine Wassmer

Jojo Bar, Aarau

Finale in Bern

Das Finale der diesjährigen Schweizer Nullpromille Trophy findet am 13. Februar ab 11 Uhr in der Matte Brennerei in Bern statt. Die Finalistinnen und Finalisten mixen und präsentieren dort ihren Cocktail vor einer dreiköpfigen Fachjury.

Partner

Die Nullpromille Trophy 2023 wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Herzlichen Dank.

