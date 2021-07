Coffees und Sundowner-Cocktails

Marea Café & Cocktailbar, Zürich

Ein Platz an der Sonne. Bester kolumbianischer Kaffee und leckere Cocktails in der Hand lassen dich von fernen Reisen träumen. Ein Stück hausgemachten Kuchen geniessen, während man dem Wasser und dem Treiben am Limmatquai zuschaut.