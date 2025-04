Thomas Blum ist neuer Jurypräsident der DistiSuisse

Genuss und Technologie sind die zwei Themen, die seinen beruflichen Weg bestimmen. Nach einer Ausbildung als Weintechnologe und einem Bachelor in Lebensmitteltechnologie ist der gebürtige Glarner heute als wissenschaftlich-technischer Mitarbeiter in der Brennerei bei Agroscope tätig. Durch seine frühere Tätigkeit als Kellermeister, der Weiterbildung zum Weinakademiker und als Juror bei diversen Wein- und Spirituosenprämierungen bringt er ein grosses Know-how an sensorischer Erfahrung mit.

Thomas tritt die Nachfolge von Jonas Inderbitzin an und hält in Bezug auf die Verkostung an der bewährten Prämierung fest. Bereits bei den letzten beiden DistiSuisse-Prämierungen war Thomas im Hintergrund bei vielen der anfallenden Arbeiten tätig. Er kann bei der kommenden Jurierung vom 11. bis 13. August 2025 in Wädenswil auf ein erfahrenes Juryteam zählen.

Änderungen gegenüber der letzten Prämierung

Durch den Beschluss des DistiSuisse-Vorstandes wird 2025 nur noch ein Betrieb den Titel «Brennerei des Jahres» erhalten. Damit wird diese Auszeichnung noch exklusiver und prestigeträchtiger, während gleichzeitig die Kategoriensieger stärker in den Fokus rücken. Zudem gibt es einen Sonderpreis für ungesüsste Obstbrände, Vieille-Produkte und Liköre bilden eine eigene Kategorie.

distisuisse.ch

