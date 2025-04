Diwisa AG wird exklusiver Distributor von Kindschi

Die Diwisa AG wird exklusiver Distributor der Marke Kindschi in der Schweiz sowie exklusiver Importeur und Distributor der internationalen Marussia Beverages Group Produkte.

Die Kindschi Söhne AG, eine traditionsreiche Schweizer Destillerie, gibt eine bedeutende strategische Partnerschaft bekannt: Ab dem 14. April 2025 übernimmt die Diwisa AG mit Sitz in Willisau die exklusive Distribution der Marke Kindschi in der Schweiz sowie den exklusiven Import und Vertrieb des internationalen Portfolios der Marussia Beverages Group (darunter Schlumberger, Kleiner Klopfer, Mozart, Torabhaig und

weitere). Im Zuge dieser Neuausrichtung werden die exklusiven Vertriebsrechte für die Schweiz und Liechtenstein offiziell an Diwisa übertragen.

Diese Partnerschaft stärkt die Marktposition beider Unternehmen nachhaltig. Diwisa, als einer der führenden Spirituosenanbieter der Schweiz, verfügt über eine etablierte und effiziente Vertriebsstruktur. Damit wird es möglich, sowohl die traditionsreiche Schweizer Marke Kindschi als auch die internationalen Marussia-Produkte einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Kindschi gehört seit Juni 2019 zur Marussia Beverages Group. Die Integration der Marke Kindschi in das exklusive Portfolio von Diwisa stellt eine optimale künftige Marktbetreuung sicher. Gleichzeitig ermöglicht die Zusammenarbeit eine effiziente Distribution des internationalen Marussia-Sortiments in der Schweiz. Für die Kunden und Geschäftspartner bedeutet diese Partnerschaft einen reibungslosen Übergang sowie eine optimierte Abwicklung von Bestellungen und Lieferungen – ab dem 14. April 2025 erfolgt der gesamte Vertrieb über die Diwisa AG.

Kindschi Söhne AG

kindschi.ch

