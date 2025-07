Studer übernimmt Vertrieb von Morand in der Deutschschweiz

Seit dem 10. Juni 2025 übernimmt die Distillerie Studer den Vertrieb der gesamten Produktpalette von Morand in der Deutschschweiz für die Gastronomie und den Getränkefachhandel. Die direkte Betreuung nationaler Grossverteiler sowie Cash-&-Carry-Märkte verbleibt weiterhin bei Morand.

Damit gehen zwei traditionsreiche Familienunternehmen aus der Schweizer Spirituosenwelt eine zukunftsweisende Partnerschaft ein – mit dem Ziel, Synergien zu nutzen, die Präsenz starker Schweizer Marken zu stärken und dem Fachhandel wie auch der Gastronomie ein noch breiteres Sortiment erstklassiger Produkte aus einer Hand anzubieten.

Die traditionsreiche Distillerie Morand aus Martigny ist insbesondere bekannt für ihre preisgekrönten Fruchtbrände wie die legendäre Williamine sowie die Abricotine AOP aus Walliser Aprikosen. Ergänzend dazu hat Morand in den vergangenen Jahren ein hochwertiges Sortiment an Sirupen etabliert, das sowohl in der Gastronomie als auch im Fachhandel grosses Ansehen geniesst.

«Die Integration der Morand-Produkte in unseren Vertrieb ist der nächste strategische Schritt auf dem Weg der kontinuierlichen Optimierung unseres Portfolios – von hochwertigen Spirituosen bis hin zu alkoholfreien Genusslösungen wie den Sirupen von Morand», sagt Jonathan Schönberger, Geschäftsführer der Distillerie Studer. «Bereits seit einigen Jahren verfolgen wir gezielt die Diversifizierung unseres Sortiments – auch im stark wachsenden alkoholfreien Bereich. Diese Partnerschaft erlaubt es uns, unsere Kunden noch gezielter zu bedienen und dabei weiterhin auf höchste Qualität und regionale Verankerung zu setzen.»

Sowohl Morand als auch Studer stehen seit Generationen für höchste Qualität, Innovationskraft und tiefe Verwurzelung im regionalen Handwerk. Die Zusammenarbeit in der Deutschschweiz ist ein logischer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltig gestärkten Marktpräsenz beider Häuser.

Fabrice Haenni, CEO von Morand, ergänzt: «Mit Studer haben wir einen starken und verlässlichen Partner gefunden, der unsere Philosophie teilt. Diese Zusammenarbeit ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Position in der Deutschschweiz langfristig zu festigen und weiter auszubauen.»

Distillerie Louis Morand & Cie SA, Martigny

Distillery Studer AG, Escholzmatt

