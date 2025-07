World Class Switzerland – von Zürich bis Toronto

v. l: Marco Colelli, Marion Moutte, Daniele Biondo

Die Top 30 kamen weiter, doch sie wussten nicht, wann die nächste Prüfung kam: Im Secret Bar Judging besuchte eine geheime Jury einen Monat lang unangekündigt die Bars der Nominierten und bewertete deren Drinks direkt vor Ort, ganz ohne Show. Authentizität, Gastgebertum und Drink-Qualität standen im Fokus. Nur zehn schafften es ins Schweizer Semi Final am 14. April in der Bar am Wasser. Dort überzeugten Marion Moutte, Marco Colelli und Daniele Biondo. Die Top 3 der Schweiz!

In Berlin stellten sie sich bei den Northern Europe Finals vier intensiven Challenges von multisensorischem Storytelling bis zu hyperlokaler Kreativität. Und jetzt steht fest: Marco Colelli von der Ora Bar in Zürich vertritt die Schweiz in diesem Jahr beim World Class Global Final in Toronto. Die Reise hat gerade erst begonnen!

Diageo Suisse, Lausanne

diageo.com

Diesen Artikel teilen: