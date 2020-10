Distillerie Morand gewinnt Phoenix Award 2020

Am 20. Oktober 2020 erhielt die Distillerie Louis Morand & Cie SA den Phoenix Award 2020 für langfristiges Schweizer Unternehmertum in der Kategorie «Wirkung und Leistung als Team». Die Preisübergabe erfolgte persönlich an Fabrice Haenni, Geschäftsführer von Morand, und Mitglieder der 4. Generation des Familienunternehmens.

v.l. Fabrice Haenni, Carla Kaufmann (Initiatorin des Phoenix Award), Olivier Vocat

Der Phoenix Award für langfristiges Schweizer Unternehmertum wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und ehrt Schweizer KMU, die ihre Nachfolgeregelung seit mindestens einem Jahrhundert meistern. Das Votum der Jury in der Kategorie «Wirkung und Leistung der Team» fiel auf das 1889 von Louis Morand gegründete Familienunternehmen unter anderem aufgrund seiner sozialen Verantwortung, mit der es lange der Zeit voraus war und diese bis heute umfassend wahrnimmt.

Dazu gehören der in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts von André Morand für seine Mitarbeitenden eingerichtete Vorsorgefonds. Seit 2015 beschäftigt das Unternehmen Menschen mit geistiger Behinderung. In Zusammenarbeit mit der FOVAHM (Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales) wurden 16 Arbeitsplätze in einer integrierten Werkstatt in den Bereichen Etikettierung und Verpackung eingerichtet.

«Wir sind stolz auf diese unerwartete Auszeichnung, die unser gesamtes Team ehrt.» Fabrice Haenni, Distillerie Louis Morand & Cie. SA

Weiterhin wesentlich für den Zuspruch des Preises durch Jury und Jury-Beirat waren die über 100-jährige Konstanz im Produktportfolio bei parallel steter Entwicklung überzeugender Produktinnovationen. «Wir sind stolz auf diese unerwartete Auszeichnung, die unser gesamtes Team ehrt. Eine wirklich schöne Anerkennung und Bestätigung für unsere Arbeit, das Familienunternehmen und unsere Strategie – und eine inspirierende Motivation, weiterhin dran zu bleiben», freut sich Fabrice Haenni.

Distillerie Louis Morand & Cie SA, Martigny

