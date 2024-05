Drei der Gewinner der Swiss Bar Awards 2023 erzählen, was sie zu ihrer Bewerbung motiviert hat und geben Tipps, warum es sich auch für dich lohnt, sich für die Awards 2024 zu bewerben!

Glücklich Siegerinnen und Sieger der Award Night 2023.

Erik Koren

Award Best Bar Team 2023

Erik Koren, Barchef der Einstein Bar, St. Gallen

Was war die Motivation eures Teams, um euch für die SWISS BAR AWARDS zu bewerben?

Erik Koren: Neben der Anerkennung der harten Arbeit, war es die Motivation, dass sich jeder Mitarbeiter als Teil eines grossartigen Teams fühlt und stolz darauf ist, Teil der Einstein Bar zu sein.

Wie waren die Reaktionen aus eurem Umfeld und den Medien nach eurem Sieg?

Immens! Wir haben viel Resonanz bekommen von unseren Kollegen in St. Gallen und unseren Partnern aus der Industrie. Am meisten gefreut haben wir uns aber über die Glückwünsche und den Zuspruch unserer Stammgäste. Wir haben einige tolle Angebote von Printmedien bekommen, was unsere Bekanntheit noch zusätzlich steigern könnte.

Welchen positiven Einfluss hatte der Award Best Bar Team 2023 auf den Alltag der Einstein Bar und den Team-Geist?

Der Teamspirit ist nach wie vor stark. Teil eines preisgekrönten Teams zu sein, bedeutet sicher auch, dass das Selbstwertgefühl und die Motivation noch grösser ist.

Ein Tipp oder Rat für zukünftige Bewerber:

«Zu allem Grossen ist der erste Schritt Mut!»

Timo Schulz

Award Best Barkeeper Talent 2023

Timo Schulz, Barkeeper der Bar Capitol, Luzern

Was war deine Motivation, dich für die SWISS BAR AWARDS zu bewerben?

Timo Schulz: Mir persönlich gefällt es sehr, mein Können unter Beweis zu stellen, sei das für mich oder andere Personen. Zudem hat man die Möglichkeit, durch die SWISS BAR AWARDS mit vielen neuen Menschen in Kontakt zu kommen und viele neue Erfahrungen zu sammeln.

Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld und den Medien nach deinem Sieg?

Viele meiner Mitmenschen, wie auch Gäste in der Bar waren sehr stolz auf mich, haben mir gratuliert und wollten dadurch auch gerne immer wieder mal Drinks von mir probieren. In verschiedenen Medien gab es Beiträge über mich, was mich sehr erfreut hat.

Welchen positiven Einfluss hatte der Award Best Barkeeper Talent 2023 auf deinen Arbeitsalltag seither?

Viele Gäste und Mitmenschen kamen in die Bar, um mir zu gratulieren und wollten zudem auch direkt einen Drink von mir trinken. Durch diese Auszeichnung habe ich bei vielen Menschen auch an Anerkennung für meine Arbeit gewonnen, da ich noch relativ jung bin und seit 1,5 Jahren Vollzeit als Bartender arbeite ist das nicht selbstverständlich, dies schätze ich sehr.

Ein Tipp oder Rat für zukünftige Bewerber:

Bei diesem Wettbewerb kann man viel lernen und für den weiteren Arbeitsalltag als Bartender mitnehmen. Man kann neue Erfahrungen machen und auch seine Erfahrungen teilen. Man kann also nur gewinnen! Die richtige Einstellung ist also wichtig, sich selber nicht zu viel Druck machen und Spass haben, so holt man das Beste aus sich raus.

Niklas Schneider

Award Best Newcomer Bar 2023

Niklas Schneider, Mitinhaber Paradies, Baden

Was war eure Motivation, um euch für die SWISS BAR AWARDS zu bewerben?

Niklas Schneider: Wir wollten als neue Location natürlich unser Netzwerk und damit unsere Reichweite weiter ausbauen und auch schauen, ob wir mit unserem Konzept richtig liegen.

Wie waren die Reaktionen aus eurem Umfeld und den Medien nach eurem Awardgewinn?

Wir erhielten von überall her grosse Anerkennung. Besonders freute uns das grosse Medienecho und begeistert waren wir ob der Freude, die unsere Gäste uns gegenüber zeigten.

Welchen positiven Einfluss hatte der Award Best Newcomer Bar 2023 auf das Paradies seither?

Wir konnten unser Netzwerk weiter ausbauen und bekamen durch den Awardgewinn auch neue Gäste.

Ein guter Tipp oder Rat für zukünftige Bewerber:

Alleine die Beteiligung an den SWISS BAR AWARDS motiviert schon mal. Und der Sieg in einer Kategorie macht besonders viel Freude und spornt weiter an.

Diesen Artikel teilen: