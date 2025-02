The Macallan Harmony Collection Vibrant Oak reflektiert das 200-jährige Jubiläum des renommierten Whiskys und den Einfluss von Sherry-gereiften Eichenfässern auf dessen Whisky-Herstellung.

Diese besondere Edition wurde in Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil kreiert, um die Geschichte auf fantasievolle und innovative Weise zu erzählen. Der Whisky reifte in ausgewählten Sherry-gelagerten amerikanischen Eichenfässern und second-fill Sherryfässern, um die klassischen Eichenaromen von Vanille, Zitrusfrüchten und süsser Eiche einzufangen.

Die aussergewöhnlichen, mit Sherry gereiften Eichenfässer von The Macallan tragen am meisten zu der herausragenden Qualität und den unverwechselbaren Geschmacksnoten bei. Jedes Fass wird in einem präzisen Prozess angefertigt, der etwa fünf Jahre dauert und bis zu 80 Prozent des Aromas und 100 Prozent der natürlichen Farbe beiträgt.

Dettling & Marmot AG, Dietlikon

dettling-marmot.ch

Diesen Artikel teilen: