10 Fragen an Fabien Theisgen

In die Welt der Bars gelangte ich, weil ich meine Kreativität und den authentischen Austausch mit Kunden verbinden wollte. Vor meiner jetzigen Stelle leitete ich fünf Jahre lang die Code Bar in Strassburg. Dabei lernte ich neue Facetten des Managements und der Kreativität. An meiner Arbeit gefällt mir am meisten, einzigartige Momente mit meinem Team und meinen Kunden teilen zu können.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Ich hätte Ernest Hemingway gerne einen Drink serviert. Ein grosser Cocktail-Liebhaber und eine faszinierende Persönlichkeit. Bei einem seiner Lieblingsdrinks, dem Daiquiri, hätten wir über seine Reisen und Schriften diskutiert.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Die Teams der verschiedenen Abteilungen begrüssen.

3. Was liebst du an deinem Job?

Die Kreativität: mit Geschmäckern experimentieren, neue Cocktails ausdenken und diese Kreationen mit Kunden teilen.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Gäste, die dem Personal oder anderen Gästen gegenüber respektlos und unhöflich sind.

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Immer mehr Low-ABV-Cocktails, bei denen auf hochwertige Zutaten und komplexe Geschmacksrichtungen geachtet wird.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

Als ich anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Code Bar für eine Gastschicht zurückkehrte, und meinen Mentor und Freund Camille Thouin wiedertraf. In diese vertraute Umgebung zurückzukehren war sowohl bewegend als auch erfüllend.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

… wahrscheinlich einfacher und authentischer. Aber soziale Medien eröffnen auch Möglichkeiten, sich mit Menschen aus der ganzen Welt vernetzen zu können.

8. Welches war die aussergewöhnlichste Bar, die du je besucht hast?

Sips in Barcelona, geleitet von Simone Caporale. Besonders aussergewöhnlich ist der innovative und künstlerische Ansatz bei jedem Cocktail. Das gesamte Team achtet auf jedes Detail: beim Empfang, die Cocktails oder die allgemeine Atmosphäre der Bar.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Mit meinem Schatz Sarah Mojitos zu machen, unser kleines Ritual, um das Wochenende zu beginnen.

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Kreativ, aufmerksam und passioniert.

Fabien’s Mix-Tipp Rosolio 1 cl Campari 1.5 cl Tequila 2 cl Ocean Spray Cranberry 4 cl Cordial Rhubarbe (homemade) 3 Dashes Bitter Chili Bondamanjak 6 cl Soda Salty Grappefruit Swiss Mountain Garnitur: Rosenknospe

Eis: Collins Clear Ice

Glasart: Tumbler

Zubereitung: Shake, double strain, top mit Soda. Cordial Rhubarbe: Rhabarber schneiden, Wasser beifügen, in Vakuumbeutel bei 60 °C. im Dampfgarer garen, filtern, Griesszucker und wenig Apfelsäure hinzufügen.

