10 Fragen an Dominik Hänni

Ich war schon immer sehr gerne kreativ, allerdings nie gut mit Stiften oder Pinseln, jedoch umso besser hinter der Bar. Am liebsten kreiere ich einzigartige und ungewöhnliche Cocktails für meine Freunde, so habe ich Spass an meinem Hobby und meine Freunde haben ihren ganz eigenen, personalisierten Drink.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Leider nicht realistisch, aber meinem verstorbenen Vater würde ich sehr gerne einen Drink servieren.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Meine Kollegen begrüssen und fragen, wie es ihnen geht.

3. Was liebst du an deinem Job?

Einerseits Menschen nicht nur einen schönen Abend, sondern ein schönes Erlebnis und Erinnerungen zu ermöglichen und andererseits die Kreativität beim Kreieren eines neuen Cocktails.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Gäste, die nicht verstehen, dass sie gehen sollen, wenn bereits das Putzlicht an, die Musik aus und alles um sie herum aufgestuhlt ist.

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Alkoholfreie Cocktails und regionale Produkte waren schon immer beliebt und werden nur noch beliebter mit der Zeit. Ich fände es toll, wenn herzhafte Cocktails mehr Popularität finden würden und mal mehr Auswahl als nur Bloody Mary auf den Menükarten zu finden wären.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

Als ich den amerikanischen Filmschauspieler Ross Marquand bedienen durfte! Er war in Basel, um an der Schweizer Comic Con Fantasy Basel als Gast aufzutreten. Ich werde nie vergessen, wie er seinen doppelten Moscow Mule als «A double vodka gingerbeer with a splash of lime» bestellt hatte.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

Eine Welt, in der wir mit niemandem oder nur wenigen Leuten aus unserer Vergangenheit in Kontakt bleiben würden.

8. Den ausgefallensten Cocktail, den du je gemixt hast.

Ich arbeite allgemein sehr gerne mit ungewöhnlichen und exotischen Zutaten. Zum Beispiel habe ich schon einen Cocktail mit einem Pilz-Sirup oder einen anderen mit Trockenfleisch infundiertem Whisky kreiert.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Ein feines Gourmet-Essen mit Freunden oder Familie.

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Sozial, kreativ und geduldig

Dominik’s Mix-Tipp Jimmy G 4 cl Jimador Tequila Blanco 1 cl Topanito Espadin Mezcal 2 cl Jalapeño-Sirup 2 cl Verjus Fill mit Ocean Spray Cranberry-Saft (karbonisiert) Garnitur: 3 Würfel Grana Padano auf einem Spiess

Eis: Würfel

Verwendetes Barwerkzeug: Rührglas

Glasart: Longdrinkglas

Zubereitung: Alle Zutaten bis auf das Cranberry Soda im Rührglas rühren, dann in einem Longdrinkglas mit Cranberry Soda auffüllen.

