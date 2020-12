ProWein 2021 findet nicht statt

Das aktuelle Covid-19-Infektionsgeschehen, die Reisesituation und die rechtlichen Rahmenbedingungen haben die Messe Düsseldorf als ProWein-Veranstalter dazu bewogen, die Lage neu zu bewerten. Insbesondere aufgrund der Bund-Länder-Entscheidung vom 25. November 2020, wonach Messen weiterhin nicht stattfinden können, ist die weitere Entwicklung nicht absehbar.

«Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht – vielmehr haben wir in intensiver und enger Abstimmung mit unseren Partnern und Ausstellern sehr sorgfältig die Argumente für bzw. gegen eine Messe in diesen dynamischen Pandemie-Zeiten geprüft. Ausschlaggebend war für uns in erster Linie das Interesse unserer Aussteller und Besucher», erläutert Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf GmbH.

Die nächste ProWein soll voraussichtlich erst wieder im übernächsten Jahr stattfinden, nämlich vom 27. – 29. März 2022.

ProWein-World: Ausblick auf 2021 & 2022

Die ProWine China, die soeben zu Ende gegangen ist, wird im nächsten Jahr in ProWine Shanghai umbenannt und kehrt vom 9. bis 11. November 2021 in das Shanghai New International Expo Center zurück. Die nächste ProWine Asia wird ebenfalls umbenannt – und zwar in ProWine Hong Kong – und findet vom 18. bis 21. Mai 2021 statt.

Die ProWine Sao Paulo ist chronologisch die nächste innerhalb der ProWein-Familie – und zwar vom 5. bis 7. Oktober 2021. Die nächste ProWine Asia in Singapur wird in ProWine Singapore unbenannt und steht nach der Verschiebung, aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie bedingten Einschränkungen, wieder in 2022 auf dem Programm (das ursprüngliche Datum war der 2. bis 5. März 2021).

