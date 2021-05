Jedes zweite Jahr trifft sich die Schweizer Spirituosenbranche zu einem Stelldichein. Nächstes Mal im Herbst 2021. Vor Kurzem ist die Ausschreibung zur DistiSuisse Prämierung 2021 gestartet. Brennereien können ihre Produkte bis am 9. Juli anmelden.

Die Ausschreibung zur nationalen Edelbrandprämierung 2021 ist gestartet.

Die nationale Spirituosenprämierung DistiSuisse ist seit Jahren auf Erfolgskurs. Dies beweisen die in der Vergangenheit gestiegenen Teilnehmerzahlen. Beim letzten Anlass waren es mehr als 100 Betriebe, die insgesamt 622 Spirituosenproben von einer Fachjury beurteilen liessen. Damit ist DistiSuisse mit Abstand die bedeutendste Spirituosenprämierung der Schweiz.

Mit dem Beginn der Ausschreibung haben die Brennereien nun die Möglichkeit, bis Anfang Juli ihre Produkte einzuschicken und beurteilen zu lassen.

Erfolg dank Partnerschaften

Bei den Verantwortlichen von DistiSuisse ist man zuversichtlich, dass trotz Corona eine hohe Anzahl Proben eingereicht werden. Laut Max Kopp, Präsident von DistiSuisse ist die Branche zwar stark betroffen von der Situation. Viele Brennereien haben aber die ruhige Zeit genutzt, um neue Produkte zu entwickeln, die sie nun am Markt testen möchten.

Anlass zu berechtigten Hoffnungen auf Erfolg geben die verschiedenen Partnerschaften, die man bei DistiSuisse pflegt. Allen voran mit der Agroscope, die für die Juryleitung verantwortlich ist. Zudem wird jede Probe einer Analyse beim Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) unterzogen.

DistiSuisse ist die bedeutendste Spirituosenprämierung der Schweiz.

Schlussveranstaltung in Luzern

Als Höhepunkt von DistiSuisse gilt die Schlussveranstaltung mit den Preisvergaben. Dieser Anlass ist wohl der wichtigste Branchenanlass überhaupt. Wer hier ausgezeichnet wird, darf zur Recht stolz auf seine Leistung sein.

Die diesjährige Schlussveranstaltung findet am 27. Oktober 2021 in den Räumlichkeiten der Schweizerischen Hotelfachschule und im Hotel Montana in Luzern statt.

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: