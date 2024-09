Die Zagg bietet Inspiration und Erlebnisse

Die Aussteller zeigen während vier Tagen neue Produkte und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Lebensmittel, Technologie, Ambiente oder Nachhaltigkeit. Aktuelle und zukünftige Fachkräfte können sich von exklusiven Angeboten inspirieren lassen und sich mit Menschen aus der Branche vernetzen. Begleitet wird die Messe von einem attraktiven Rahmenprogramm.

Der Nachwuchs steht im Fokus

Ein Hauptaugenmerk legt die Zagg in diesem Jahr auf den Nachwuchs. Während vier Tagen bietet sie eine Plattform, um die Branche noch besser kennenzulernen. Am Dienstag, 22. Oktober 2024 werden im Forum am Tag des Nachwuchses ausschliesslich Themen rund um und für die zukünftigen Fachkräfte der Branche behandelt. Zudem übernehmen Lernende des Kantonsspitals Luzern die Küche des Restaurant Dyhrberg.

Tickets

Tickets für die Zagg 2024 sind unter zagg.ch erhältlich.

Ticketverlosung

BAR NEWS verlost exklusiv 5×2 Tickets für die Zagg 2024. Fülle das untenstehende Formular aus und gewinne mit etwas Glück zwei Tageseintritte.

