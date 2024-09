Das erwartet die Besucher des BCB 2024

Endlich ist es wieder so weit: Vom 14. bis zum 16. Oktober findet der Bar Convent Berlin statt. Das Branchentreffen der internationalen Barszene verspricht neben einem vielfältigen Weiterbildungsprogramm und spannenden Ausstellern wieder einige Highlights für die Bar-Community. Unter anderem wird die Spirituose Whisk(e)y in den Fokus gerückt.

Vom 14. bis 16. Oktober 2024 findet der Bar Convent Berlin (BCB) statt.

Der BCB ist bekannt dafür, jedes Jahr die aktuellen Top- Trends der Branche abzubilden und erlebbar zu machen. Dieses Jahr hat sich das Team rund um Event-Director Petra Lassahn gedacht: «Aller guten Dinge sind drei!» So setzen sie gleich drei spannende Trend-Themen aus der Barwelt ins Spotlight.

Whisk(e)y kennen & lieben lernen

Passionierte Whisk(e)y-Fans, oder die, die es noch werden möchten, sollten sich die «BCB Whisk(e)y Embassy» rund um das diesjährige Spirit of Honor nicht entgehen lassen! Neben köstlichen Cocktailkreationen der beliebten Hamburger «Collab Bar» erwartet die Besucher auch ein grossartiges Education-Programm.

Premiere auf dem BCB: Bühne frei für Wein

In diesem Jahr feiert der BCB zudem eine wahrhaftige Premiere: Erstmalig rückt das Thema «Wein in Bars» mit einer eigenen Sonderfläche in den Fokus. Besucher haben die Möglichkeit, in die vielfältige Welt der Weine einzutauchen und wertvolles Wissen in dieser besonderen Disziplin zu erlangen.

Amaro Bar aus London sagt «Yes» zu Low & No!

Doch damit nicht genug: Ein Besucherliebling kehrt 2024 wieder zurück – die «BCB Low & No-Bar». Das Trendthema, welches aus den Bars weltweit nicht mehr wegzudenken ist, wird erneut mit einer eigenen Pop-up-Bar auf den BCB geholt – diesmal mit keinem Geringeren als dem Team der «Amaro Bar» aus London.

Entdecken, weiterbilden & erleben

Auch rund um die Highlight-Flächen gibt es wieder reichlich zu entdecken: Rund 470 Aussteller verteilen sich auf sechs Messehallen und präsentieren ihre neusten Produkte und nehmen die Besucher drei Tage lang mit auf vielfältige Geschmacksreisen. Natürlich steht auch Weiterbildung wie gewohnt im Zentrum des BCB. Besucher können sich auf ein breites und vielfältiges Angebot auf insgesamt sieben Bühnen und Education Areas freuen. Auf der neuen «BCB Workshop Stage» können Besucher hingegen selbst aktiv werden. Hier liegt der Fokus schliesslich ganz auf Interaktion und Hands-on-Elementen. Und wer nach dem BCB immer noch nicht genug hat, muss noch lange nicht nach Hause gehen! Wie jedes Jahr kommen auch 2024 einige der besten Barteams aus der ganzen Welt, um in den angesagtesten Bars Berlins Gastschichten zu veranstalten.

Tickets für den BCB sind ab sofort erhältlich auf der Webseite: barconvent.com.

