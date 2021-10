Singer Klub, Basel

Der Singer Klub wird jeweils am Freitag und am Samstag ab 23.00 Uhr seine Pforten öffnen. Das vielfältige Klubprogramm besticht durch lokale und internationale Szenengrössen aus dem musikalischen Spektrum von Trap, Hip Hop und Urban.

Neuer Klub am Marktplatz

Neuer Klub am Marktplatz

Mitten in der Basler Innenstadt befindet sich der Singer Klub. Das Light-System wurde von den Jungs, welche auch schon das Watergate und das renommierte Berghain in Berlin mitgestaltet haben, speziell für den Klubraum am Marktplatz konzipiert.

Beschallt wird der komplett neu gestaltete Klub mit einem Lambda Labs-Soundsystem. Weiter besticht der neue Singer Klub durch eine fein kuratierte Cocktailkarte mit auserlesenen Spirituosen.

Öffnungszeiten

FR–SA ab 23.00 Uhr

Singer Klub

Marktplatz 34

4001 Basel

singerklub.ch

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: