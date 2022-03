No Idea Bar, Zürich

Umrahmt von hohen Decken und grosszügigen Fussböden strahlt No Idea ein halbprivates Erlebnis in einer entspannten Umgebung aus.

No Idea ist mehr als eine Bar. Es ist eine Entdeckungsreise durch neue Geschmäcker und Aromen, wo die Gäste ein interaktives Chef’s Table-Erlebnis geniessen können, während sie zusehen, wie ihre Getränke zum Leben erweckt werden.

Gegenüber offenbart ein Cocktail-Entwicklungslabor das wahre Flair von No Idea mit experimentellen Cocktails, fachmännischer Mixologie und ständig wechselnden Menüs und Veranstaltungen.

Die Gäste werden durch ein einzigartiges Getränkeprogramm in innige Gespräche gezogen, das alltägliche Zutaten auf ein neues Niveau hebt. No Idea ist der Ort, um innezuhalten und Momente in Erinnerungen zu verwandeln.

Öffnungszeiten

Di 16.00 – 23.00 Uhr

MI–DO 16.00 – 23.00 Uhr

FR–SA 15.00 – 23.30 Uhr



No Idea Bar

Dufourstrasse 43, 8008 Zürich

noideabar.com

