Das Day-to-Night-Konzept beinhaltet den Wandel vom japanischen Restaurant zu einer lebhaften Bar-Lounge und einem energiegeladenen Nachtclub inklusive Line-up weltweit bekannter DJs. Speisen Sie mit Blick auf die Skyline der Stadt an Zürichs neuster Adresse – dem Five Zürich.

Das Dinner in Form von in Miso mariniertem schwarzen Kabeljau, Lachs-Teriyaki sowie Sashimi-, Sushi- und Maki-Platten, begleitet von Five-Cocktails wie The Mexican Cartel, Collins 2.0 und Sunset, kann im opulenten Restaurant mit privatem Dining Room oder auf der Terrasse genossen werden.

Auf dem Weg zur Toilette? Entdecken Sie die opulente Badezimmerbar, die, wenn die Dämmerung einsetzt, bis in die frühen Morgenstunden zum Mittelpunkt des Five wird.

Öffnungszeiten Lounge

DI – SA 17.00 – 02.00 Uhr SO 12.00 – 02.00 Uhr



Öffnungszeiten Club

DO – SA 22.00 – 04.00 Uhr SO 23.00 – 06.00 Uhr



Öffnungszeiten Bathroom Bar

DI – SO 23.00 – 06.00 Uhr



Five Zürich

Döltschiweg 234

8055 Zürich

fivehotelsandresorts.com



