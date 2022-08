10 Fragen an Stelios Kalemis

Seinen ersten Gastro-Job tritt der damals 17-Jährige in einem Café im Athener Vorort Peristeri an. Zu Beginn steht er primär an der Spülmaschine, doch wenig später hantiert er bereits an der Kaffeemaschine.

In den Jahren die folgen reitet er die 3. Kaffee-Welle. Nach seinem Militärdienst beginnt er im 2014 eröffneten The Clumsies in Athen zu arbeiten. An der Top-Adresse – die Bar ist im Moment auf Platz 4 der World’s 50 Best Bars-Liste – schult er die Mitarbeitenden in der Kaffee-Zubereitung.

Wenig später setzen die Inhaber ihn als Manager ein. Im Jahr 2018 zieht es ihn in die Schweiz, genauer ins ooo Rooftop an der Bahnhofstrasse. Während der Corona-Krise wechselt er ins Raygrodski, wo er noch heute hinter dem Tresen steht.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Tom Hardy einen Old Fashioned mit Kilchoman PX Sherry Cask.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Ich öffne die Spülmaschine und esse erstmal etwas.

3. Was liebst du an deinem Job?

Menschen zu bedienen und zu sehen, dass sie zufrieden sind.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Wenn Gäste meine Barutensilien anfassen.

5. Eine Welt ohne soziale Medien wäre…

… das wäre was. Es wäre schwieriger, den Trends und den News zu folgen. Aber die Leute wären ehrlicher und authentischer.

6. Welches war deine verrückteste Reise?

Als wir mit The Clumsies-Team für drei Guest-Shifts nach Shanghai reisten.

7. Was war der ausgefallenste Cocktail, den du je gemixt hast?

Ich mache nicht so «crazy» Cocktails. Aber im Clumsies hatten wir einen Clarified Strawberry Daiquiri auf der Karte. Damals war das noch ziemlich aussergewöhnlich.

8. Was war der letzte Luxus, den du dir gegönnt hast?

Ein Abendessen im Birdman in Athen bei meiner letzten Reise nach Griechenland.

9. Mit welchen drei Eigenschaften würdest du dich beschreiben?

Unkompliziert, bescheiden, diszipliniert.

10. Was würdest du mit den letzten 100 Franken und den letzten 24 Stunden deines Lebens tun?

Ich würde sie wahrscheinlich in Bier eintauschen…

Stelios‘ Mix-Tipp Supercalifragilisticexpialidocious 4 cl Tequila Blanco 4 cl St. Germain 3 cl Limettensaft 0.5 cl Bénédictine Top up Cranberry-Saft Ocean Spray

