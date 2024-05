Urbanes Wohnzimmer mit Ale und Cocktails

Morgens ein Caffe Latte und ein kleines Frühstück, zum Lunch wechselnde Specials und leckere Häppchen für den Hunger zwischendurch. Am Feierabend grüsst ein Pint oder Cocktail und wer mag, bleibt zum Dinner oder länger, wenn gute Musik in den Groove der späten Stunden hinüberleitet. Der Name ist Konzept. Ein Mix aus traditionellem und modernem British Pub Food spricht alle Geschmäcker an – von Jung bis Alt, von vorsichtig bis risikofreudig, von bodenständig bis elegant.

Im «db Public House» vereinen sich urbanes Lebensgefühl und der Komfort des eigenen Wohnzimmers, wo jeder einfach er selbst sein kann. Es wird auf Qualität mit hausgemachten Zutaten gesetzt. Saisonale Produkte ermöglichen regelmässige Barmenue-Veränderungen. Der einladende Look mit visuellen Überraschungen und kreativer Cocktailliteratur schafft Einzigartigkeit. Der Innenraum bietet Platz für 40 Personen, der Aussenbereich für 20. Ein lässiges Ambiente für lässige Kundschaft, das ist Nonchalant.

Öffnungszeiten

MO – MI: 07.30 – 22.00 Uhr

DO: 07.30 – 00.30 Uhr

FR – SA: 07.30 – 01.30 Uhr

SO: 10.00 – 18.00 Uhr

db Public House

Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

public-house.ch

Diesen Artikel teilen: