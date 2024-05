And the winner 2024 is …Flurin Kopp!

Von links: Amandine Chapolard (2. Platz), Flurin Kopp (Sieger), Kilian Schmied (3. Platz).

Die Aufregung im Saal ist nicht nur bei den Finalisten zu spüren, als es darum geht, wer mit dem Pokal in Form eines überdimensionalen Cocktailglases ausgezeichnet wird. Die Zuschauer tuscheln ungeduldig, als die Moderatorin die Spannung aufbaut. Amandine Chapolard aus dem Crapule Club in Fribourg und Flurin Kopp vom Tipsy Tiger in Zürich stehen Seite an Seite vor dem Publikum und warten auf die Verkündung.

Die Jury hat entschieden, der beste Cocktail der Schweiz des Jahres 2024 heisst «Gipfelstürmer» und somit der Gewinner Flurin Kopp. Vor Freude strahlend, doch auch leicht verlegen wie es scheint, nimmt er seine wohlverdiente Trophäe entgegen. «Letztes Jahr gab es nur den dritten Platz für mich», gesteht Kopp. Es ist überhaupt eine Premiere für ihn, denn obwohl er bereits an vielen Wettbewerben teilgenommen hat und oftmals unter den Finalisten war, ist es das erste Mal, dass er den Sieg nach Hause bringt.

Ich habe viel Erfahrung gewonnen. Ich weiss, was mich erwartet, mache weniger Fehler. Zwar bin ich immer noch nervös, aber viel viel ruhiger als zuvor. Flurin Kopp

Auf die Frage, was sich für ihn verändert habe in diesen Jahren, antwortet der langjährige Barkeeper: «Ich habe viel Erfahrung gewonnen. Ich weiss, was mich erwartet, mache weniger Fehler. Zwar bin ich immer noch nervös, aber viel, viel ruhiger als zuvor. Früher habe ich mir immer eine Liste geschrieben mit den Sachen, die ich brauche, damit ich ja nichts vergesse.

Der Barkeeper vom Tipsy Tiger bei der Zubereitung des Cocktails

Heute weiss ich genau, was ich benötige, auch ohne Liste». Ob dies der Schlüssel zu seinem heutigen Erfolg war, verneint er jedoch: «Es geht um den Drink und die Jury, natürlich hilft etwas mehr Gelassenheit, aber die anderen zwei Punkte sind die wirklich ausschlaggebenden».

Seine Motivation, um immer wieder an Wettbewerben teilzunehmen, zieht er aus der Inspiration, die daraus resultiert, immer wieder Neues zu kreieren. Auch der soziale Aspekt, sprich das Networking und auch das Marketing, sowohl für sich selbst als auch für seinen Betrieb, nennt der Geschäftsführer als treibende Kräfte.

Doch ein wenig Unterstützung hatte er auch, zumindest der Name «Gipfelstürmer» stammt von seiner Mitarbeiterin Celine. Es ist eine Symbiose aus dem im Drink enthaltenen «Gipfeli» und der Passion des 33-jährigen fürs Klettern und Bergsteigen.

Flurin Kopp mixt mit «Gipfelstürmer» den besten Cocktail der Schweiz

Zu der Idee des Cocktails könnte man sagen, kam er auch durch seine Mitarbeiter, denn wie er erklärt: «Wenn öpper bim schaffe nöd so zwäg isch, dänn mach ich ihm es Gipfeli» – da kann sich so mancher Chef noch eine Scheibe abschneiden – und so kam es, dass die alten Croissants und insgeheim wohl auch die Fürsorge für seine Mitarbeiter ihm zum Sieg verholfen haben. Er kombinierte die nicht mehr ganz so frischen Hörnchen mit abgestandenem Champagner und verwandelte sie in einen Cordial.

Wenn öpper bim schaffe nöd so zwäg isch, dänn mach ich ihm es Gipfeli Flurin Kopp

Ganz nach dem Motto: Aus Alt mach Neu. «Ich fand den Gedanken sehr schön, aus alten Zutaten etwas Neues zu machen, wiederverwerten, im Sinne der Nachhaltigkeit », erklärt Kopp. Dazu noch Rye Whisky, Aprikosenlikör, Haselnusslikör, Aquafaba und ein, natürlich auch aus Gipfeli des Vortages gemachten Caramel-Gipfel-Chip, und fertig ist das Meisterwerk.

Vorjahressieger Stylianos Kalemis übergibt den Wanderpokal

Seit dreizehn Jahren ist der gebürtige Zürcher schon im Nachtleben tätig. Zu Beginn noch als Runner in Nachtclubs wie Privée, Amber und Jade und danach in immer gehobeneren Cocktailbars.

Als die einschneidendste Zeit seiner Karriere bezeichnet er die Jahre in der namhaften Bar am Wasser. Knapp vier Jahre verbrachte er dort, als Headbartender und anschliessend Head of Mixologie. Er machte die Eröffnung mit und erlebte auch den Höhenflug, als sie als Cocktailbar, als Team und als einzelne Barkeeper einen Preis nach dem anderen abräumten. In der Zeit darauf machte Kopp noch als Barmanager die Neueröffnung einer Hotelbar mit und konzentrierte sich danach auf den Bereich Consulting.

So führte eins zum anderen und die Zusammenarbeit mit der Hive-Gruppe auch dazu, dass er vor einigen Monaten den Dry Club und das Tipsy Tiger an der Zürcher Langstrasse plante und eröffnete. Zu Beginn sollten sie gemeinsam ein Konzept für das bald kommende Restaurant Frigo erarbeiten. Ein Asien-Fusion-Restaurant im mittleren Stock des Hive Clubs, das Ende Sommer in Betrieb genommen werden soll. Der Name in Ehren des früheren Nutzens dieses Stockwerks als Braschler’s Fischkühlschrank.

Dann kam plötzlich von den Arbeitgebern die Frage: «Was fehlt noch an der Langstrasse?» mit dem anschliessenden Statement: «Wir möchten das Lady Suzette übernehmen». Als Erstes ging im Februar im oberen Stock der Dry Club auf, eine High End Speakeasy-Bar, ganz wie man sie in London oder New York finden könnte. Raffinierte, ausgefallene Cocktailkreationen im pulsierenden Zentrum der Stadt. Einen ganzen Monat lang mussten die Gäste sich durch die Baustelle des unteren Stockwerkes den Weg zu den begehrten Drinks freimachen.

Dann, am 14. März, die zweite Eröffnung, das Tipsy Tiger, eine Draft-Cocktailbar mit ausgefallenen Speisen und Take-away. Das vorherige oder auch künftige Projekt des Frigo steht für den heutigen Sieger noch in der Pipeline. Doch als Erstes wird jetzt gefeiert, und zwar in der Stadt zusammen mit Freunden und Mitarbeitenden.

Flurin bevorzugt

Lieblingcocktail: Mezcal Last Word

Hund oder Katze: Katze

Bier oder Wein: Beides, je nach Situation

Lieblingsspirituose: Ist auch situationsbedingt, aber Tequila, Mezcal, Rum und Whisky stehen weit oben

Hobbys: Bergsteigen, Klettern, Fischen

Tag oder Nacht: Nacht

Stadt oder Land: Stadt

