Bei den World Liqueur Awards 2021 wurden Mitte April gleich sechs Säntis-Malt-Liköre prämiert. Die höchste Auszeichnung World’s Best erhielten The Gull – Cold Brew & Whisky Liqueur in der Kategorie Coffee Liqueur, sowie der Säntis Malt Apricot Malt Liqueur (Kategorie Whisky Liqueur).

Säntis Cream Edition Marwees wurde zum Best Swiss Cream Liqueur gewählt. Silber erhielten Säntis Malt Bärli-Biber Whisky Liqueur, der gemeinsam mit der Firma Bischofberger AG in Weissbad entstanden ist, sowie The Gull Cold Brew & Rum Liqueur. Bronze gab es für The Gull Cold Brew & Whisky Cream Liqueur.

Kuno Mock, Leiter Verkauf Spirituosen bei der Brauerei Locher, freut sich über diese Auszeichnungen: «Wir sind natürlich stolz auf unsere Produkte und von deren Qualität und Geschmack überzeugt. Umso mehr freuen wir uns darüber, wenn auch Aussenstehende den gleichen Eindruck haben. Wenn wir uns dann sogar im Vergleich mit Produkten aus verschiedensten Ländern ganz vorne positionieren können, ist das wie ein Schulterklopfen und ein ziemlich gutes Gefühl.»

Brauerei Locher AG, Appenzell

appenzellerbier.ch

