The taste of 9556 nights

Der Geschmack dieses streng limitierten Kräuterlikörs ist bis dato ein gut gehütetes Geheimnis. Ihn in Gemeinschaft mit Freunden zu teilen, macht ihn noch wertvoller. Das Einzigartige: Die Essenz ist mehr als 25 Jahre im Eichenfass gereift. Nur 2 500 Flaschen wurden aus dem Fass abgefüllt, das Dr. Günther Findel in Wolfenbüttel, der Heimatstadt von Jägermeister, aufbewahrt hat. Seit 1997 hat Dr. Günther Findel, Schwiegersohn des Jägermeister-Erfinders Curt Mast, den Reifeprozess des Jägermeister-Elixiers über das mehrmonatige Reifeverfahren hinaus beobachtet. Dazu liess er die Essenz, die aus 56 natürlichen Zutaten besteht, länger als gewöhnlich in einem der mehr als 400 Eichenholzfässer im Fasskeller des Jägermeister-Hauptfirmensitzes in Wolfenbüttel lagern. Heute überwacht Dr. Berndt Finke, Vice President Products & Quality bei der Mast-Jägermeister SE, den Reifeprozess des sogenannten Grundstoffs.

9566 Nächte im Eichenholzfass

Der Kräuterlikör «9556 Nights of Exploration» besteht wie das Original aus einem Geheimrezept aus 56 natürlichen Zutaten, wie Kräutern, Blüten, Wurzeln und Früchten. Sie werden abgewogen und von den Destillateuren gemahlen. Die so hergestellte Trockenmischung wird mithilfe von Wasser und Alkohol extrahiert. Die entstehenden Mazerate vereinen sich zum sogenannten Grundstoff. Er enthält die vielfältigen Geschmackskomponenten der botanischen Rohstoffe und bildet die konzentrierte Essenz des legendären Jägermeister-Geschmacks.

Geschmack

Mit 40 Vol.-% hat der streng limitierte Kräuterlikör einen etwas höheren Alkoholgehalt als Jägermeister (35 Vol.-%). Er basiert auf der Originalkräuterrezeptur und zeichnet sich durch eine milde Aromatik aus. Durch die lange Reifezeit des Grundstoffs werden die würzigen Kräuternoten durch süsse Fruchtakzente ergänzt. Aromen von Karamell und Vanille runden die subtilholzige Fasslagernote ab. «9556 Nights of Exploration» geniesst man am besten im Tumbler bei Zimmertemperatur, damit die Geschmackskomponenten sich optimal entfalten können. Aber auch auf Eis ist er ein besonderes Geschmackserlebnis.

Packaging und Design

Jede der weltweit 2 500 verfügbaren Flaschen ist in einer hochwertigen Holzbox bruchsicher verpackt. Für dieses hochwertige Produkt wurde ein spezielles Design und eine besondere Verpackung entwickelt: Anders als beim Original verzichtet Jägermeister bei «9556 Nights of Exploration » bewusst auf ein Vorderetikett. So lässt die 0,7-l-Weissglasflasche die edlen Farbnuancen des Liquids hindurchschimmern, während der Aufdruck auf der Rückseite in typischem Jägermeister-Orange gehalten ist. Die handgeschriebene Seriennummer macht jede Flasche zu einem echten Unikat. Doch die Flasche hat noch mehr zu bieten: Die nach innen gerichtete Botschaft zur Entstehungsgeschichte der limitierten Edition erscheint erst, sobald das Liquid im Inneren weniger wird. Über einen Code im Deckel der Flasche erhalten Besitzerinnen und Besitzer darüber hinaus ein individuelles NFT und damit ein virtuelles Abbild eines Gemäldes von Mago Dovjenco, Ausnahmetalent in der internationalen Design-Szene, der sich für die Kampagne zum Launch vom Charakter des neuen Produktes hat inspirieren lassen.

Der Künstler und Maler Mago Dovjenco aus Berlin designt seit er 14 Jahre alt ist für internationale Marken. Für Jägermeister kreiert das internationale Ausnahmetalent, inspiriert vom Charakter von «9556 Nights of Exploration», ein grossformatiges Ölgemälde und bringt damit seine eigene Interpretation der besonderen Variante auf die Leinwand.

Bruchsichere Verpackung in hochwertiger Holzbox

Verfügbarkeit

Nur 2 500 handnummerierte Exemplare der 0,7-l-Flasche sind seit dem 11. November 2023 im Jägermeister Onlineshop und 15 Ländern, unter anderem in Deutschland, Grossbritannien, China und der Schweiz, und an ausgewählten Flughäfen weltweit erhältlich. Der Preis für die Unikate liegt pro Flasche bei 560 Euro.

In der Schweiz ist eine limitierte Anzahl an Exemplare exklusiv auf drinkdirekt.ch erhältlich.

DIWISA AG, Willisau

Generalimporteur Jägermeister für die Schweiz

drinkdirekt.ch

Diesen Artikel teilen: